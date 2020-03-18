Как действовать жителям зон очагов COVID-19, рассказал замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Члены регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова проверили готовность городских структур к исполнению алгоритма действий в зоне очага заражения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По всему внешнему периметру города Алматы будет выставлено 27 блокпостов. Вместе с тем в городе определены зоны очагов заражения, где проводится дезинфекция и принимаются меры санитарно-эпидемиологического контроля.

«В городе имеются очаги заражения коронавирусом. Главная задача - разорвать цепочку заражения, выдержать режим карантина, не допустить распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы», - отметил заместитель акима Ержан Бабакумаров.

Локализация очагов заражения будет проводиться совместно с силами правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских организаций, акиматов районов и КСК. На период карантина, который составит не менее 14 дней, жителям зоны очага необходимо будет самоизолироваться. В зонах очага заражения будут установлены контрольно-пропускные пункты. Предусматривается ограничение передвижения внутри карантинной зоны.

Сотрудниками медицинских служб будет проводиться мониторинг о состоянии здоровья лиц, проживающих в зоне очага.

В зоне очага будет обеспечена работа магазинов и аптек, обслуживание карантинированных квартир/домов закрепленными социальными работниками по их обслуживанию (доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, оплатой коммунальных услуг, кредитов и т.п.), подключением медицинских и аварийных служб по необходимости.

Кроме того, районные акиматы окажут помощь лицам, входящим в социально-уязвимые группы населения.

Районным акиматам также поручено проводить разъяснительную работу среди горожан, проживающих в зоне очага, о возбудителе коронавирусной инфекции и рекомендуемых мерах. Для этого представители районных акиматов совместно с КСК, социальными работниками будут проводить дворовой обход территории.

Вместе с тем, с учетом сложности в контроле коронавирусной инфекции, жителям зон очагов COVID-2019 необходимо соблюдать режим самоизоляции согласно Постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы.

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, необходимо: соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы); самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи; в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом.

Жителям города Алматы рекомендуется: строго соблюдать режим чрезвычайного положения согласно Указу Президента и Постановлению акима города Алматы; без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом; следить за состоянием своего здоровья и членов семьи; в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) применять услугу вызова бригады скорой помощи (участкового врача) на дом; для приобретения продуктов питания и лекарственных средств пользоваться только торговыми точками и аптеками, определенными акиматами районов внутри квартала.

Ранее решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК на территории города Алматы введены дополнительные ограничительные, профилактические и противоэпидемиологические меры в городе Алматы. С 00.00 часов 19 марта 2020 года в Алматы вводится карантин с осуществлением масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 19 марта территория Алматы будет закрыта на карантин для всех видов автотранспорта, а с 22 марта для авиа- и железнодорожного сообщения. Также было разъяснено, кому разрешен въезд в город и выезд из него.