Как действовать во время возгорания в автомобиле – рекомендации спасателей ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Возгорание автомобиля считается одним из самых быстро распространяемых загораний, а материалы, входящие в конструкцию машины легко воспламеняются. Спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напомнили о базовых мерах предосторожности во избежание пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты ДЧС ВКО отмечают, что с начала 2021 года в области произошло более 150 автопожаров.

6 ноября по улице Туктыбаева города Семей во время движения автомобиля марки «Subaru Forester», 2002 года выпуска, горели сгораемые детали моторного отсека, салон, кузов, покрышки колес. Прибыв на место загорания, спасатели ликвидировали огонь на площади 6 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

7 ноября в Тарбагатайской районе во дворе жилого частного дома загорелся автомобиль «Ваз 2115». Спасатели ликвидировали огонь на площади 3 квадратных метров. Причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

7 ноября в Глубоковском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции кровли двух гаражей на общей площади 80 квадратных метров, огнем также были охвачены сгораемые детали моторного отсека, панели приборов, покрышки колес автомобиля марки «RAV-4» и складированные дрова 8 куб м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

«Одной из самых распространенных причин является неисправность в электрической проводке. При нарушении изоляции возникают пробои электрического тока, приводящие к нагреву провода в месте повреждения. Если вовремя не исправить эту поломку, образуются оголенные участки, которые и становятся причиной короткого замыкания.

Как правило, это предваряют всевозможные проблемы и сбои в электронике машины, а также случаи спонтанной разрядки аккумулятора. Поэтому необходимо своевременно устранять подобные неполадки и внимательно следить за электрической составляющей автомобиля», - отметил Марат Абельсеитов, начальник «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО.

Последствия дорожно-транспортного происшествия нередко приводят к возгоранию автомобиля. В ходе аварии транспортное средство получает существенные повреждения, происходит вытекание топлива и выделение излишнего тепла в области двигателя. Если это произошло, нужно немедленно покинуть транспортное средство. При блокировке дверей, стекла стоит разбить и выбраться из салона. После чего отойти от места пожара на достаточное расстояние.

Бывает, что причиной воспламенения становится намеренный поджог, совершенный злоумышленниками. Во избежание подобного нужно оставлять автомобиль лишь на хорошо охраняемой парковке и использовать современные виды сигнализации. Зачастую беспечность водителя также приводит к возгоранию машины.

Тряпки, бутылки, различные предметы и даже емкости с горючими жидкостями, забытые им под капотом, легко загораются под действием температуры двигателя и системы охлаждения. Поэтому нужно проявлять должную внимательность, не оставляя посторонних вещей.

ДЧС ВКО напоминает:

в случае возникновения ситуации возгорания действовать необходимо быстро и четко, не поддаваясь панике и следуя определенному алгоритму:

1.Если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине.

2.Выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.

3.Вывести всех пассажиров из салона и забрать документы и сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112.

В ситуации, когда возгорание случилось в гараже или другом закрытом помещении, нужно попытаться вытолкнуть транспортное средство наружу.

«В первую очередь пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным является наличие огнетушителя для автомобиля. К самым действенным огнетушителям относятся порошковые. Они заправляются специальным составом, который дает возможность тушить различные горючие вещества, а также электрическое оборудование, находящееся под напряжением. Для легковых и грузовых машин подойдут модели объемом до 2 литров, автобусы комплектуются 2 огнетушителями объемом от 1 до 5 литров.

Приобретать их нужно лишь в специализированных магазинах, проверяя перед этим сертификаты пожарной безопасности и паспорт, в котором должен быть прописан срок годности.

Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен», - отметил Марат Абельсеитов.