Как девальвация влияет на строительство в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев рассказал о влиянии колебаний курса тенге на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официально 54% стройматериалов мы производим в Казахстане, 46% мы завозим из-за границы. Но из 54%, которые мы производим в Казахстане, половиной мы только обеспечиваем рынок, а половину в любом случае завозим. И мы очень сильно зависим от волатильности нашего тенге, от его устойчивости», - сказал Талгат Ергалиев в кулуарах перед заседанием Союза строителей.

По его словам, это напрямую влияет на стоимость квадратного метра строящегося жилья.

«Поэтому во время девальвации те материалы, которые мы завозим из-за границы, цена на них повышается, это влияет на стоимость квадратного метра. И те строительные компании, которые работают по госпрограммам, из-за того, что материалы подорожали, а корректировку им не дают, сегодня уходят с рынка. Вместо них придут новые. А новые не имеют опыта, что вновь сказывается на качестве, опять простой и задержки. Мы, Союз строителей, знаем решение, как люди, которые непосредственно работают на этом рынке. Мы можем быть хорошими советчиками в этом плане», - заверил спикер.

«Выдача участков под индивидуальное жилищное строительство сейчас приостановлена. Точнее говоря, выдают, но в небольших количествах. Я был в Восточно-Казахстанской области и в других регионах, там выдают, но не в таком количестве, какое требуется. Условно, кто-то когда-то приобрел 10 га, разделил на несколько участков и продает уже как коммерческую площадь. Нужна программа, где надо прописать последовательность шагов. Если заняться непосредственно этим, это несложно», - заключил Т. Ергалиев.