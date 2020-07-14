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Как дальше планируют проводить земельную политику в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
14 Июля 2020, 12:01
Как дальше планируют проводить земельную политику в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как дальше планируют проводить земельную политику в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно земельных вопросов, Министерством сельского хозяйства совместно с аналитической группой Совбеза Администрации Президента проанализирован мировой опыт по использованию земель сельхозназначения. Разработан ряд предложений, которые будут вынесены на широкое обсуждение», - сказал Сапархан Омаров.

Министр сообщил, что реализуется пилотный проект по космомониторингу в 4 регионах (Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанаская, Мангистауская области). Первый этап пилотного проекта завершен по пастбищным угодиям, начат второй этап по пахотным землям, который будет завершен до конца года.

«Разработана Концепция законопроекта по цифровизации сферы земельных отношений, которая предусматривает предоставление земельных участков в электронном формате. После завершения обсуждения законопроект будет внесен в Мажилис Парламента до 15 сентября текущего года», - добавил Сапархан Омаров.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил точку в земельном вопросе на расширенном заседании Правительства.

«Мы выяснили проблему. Земля не будет продаваться иностранцам. К этому вопросу мы больше не вернемся», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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