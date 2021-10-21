Как COVID-19 влияет на беременных
- Назгуль Мелисовна, расскажите, пожалуйста, как COVID-19 влияет на беременных женщин?
- Беременные женщины, так же, как и все люди, могут заразиться коронавирусной инфекцией. Часто у них эта инфекция протекает тяжелее и дает больше осложнений. Коронавирусная инфекция поражает легочную ткань, развивается гипоксическое состояние головного мозга. Одним из осложнений может быть образование тромбов. Сам вирус может проникать через плацентарный барьер и ребенок также может испытать хроническую гипоксию. У ребенка может развиваться внутриутробная пневмония.
Самые распространенные клинические проявления болезни - высокая температура, кашель, ломота в мышцах, недомогание, рвота, тошнота. Кроме того, часто встречаются усталость, диарея, одышка, боль в горле. Клиническая картина болезни схожа с ОРВИ.
- Как беременным женщинам защищаться от инфекции?
- Необходимо соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой своих рук – периодически мыть их с мылом (лучше с антибактериальным эффектом), а при отсутствии такой возможности тщательно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, желательно на спиртовой основе. Также нельзя забывать носить маски, держать дистанцию от людей, у которых присутствует кашель, чиханье, лихорадка и насморк. Надо избегать мест большого скопления людей, отказаться от массовых мероприятий.
- Как проходит лечение беременных женщин от COVID-19 и отличается ли оно от лечения остальных пациентов?
- Все зависит от степени тяжести заболевания пациентки.
- Можно ли во время беременности привиться от COVID-19?
- Этот вопрос сейчас на стадии экспериментальных наблюдении. Пока беременные у нас не прививаются.