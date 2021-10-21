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    23:00, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как COVID-19 влияет на беременных

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во многих странах, в том числе и Казахстане, беременным женщинам рекомендован строгий режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако в стране зафиксировано немало случаев заболевания среди будущих мам. Исполняющая обязанности заместителя главного врача ГКП на ПХВ « Городской родильный дом №2» Назгуль Имангалиева рассказала, как протекает беременность при COVID-19 и передается ли вирус детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Назгуль Мелисовна, расскажите, пожалуйста, как COVID-19 влияет на беременных женщин?

    - Беременные женщины, так же, как и все люди, могут заразиться коронавирусной инфекцией. Часто у них эта инфекция протекает тяжелее и дает больше осложнений. Коронавирусная инфекция поражает легочную ткань, развивается гипоксическое состояние головного мозга. Одним из осложнений может быть образование тромбов. Сам вирус может проникать через плацентарный барьер и ребенок также может испытать хроническую гипоксию. У ребенка может развиваться внутриутробная пневмония.

    Самые распространенные клинические проявления болезни - высокая температура, кашель, ломота в мышцах, недомогание, рвота, тошнота. Кроме того, часто встречаются усталость, диарея, одышка, боль в горле. Клиническая картина болезни схожа с ОРВИ.

    - Как беременным женщинам защищаться от инфекции?

    - Необходимо соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой своих рук – периодически мыть их с мылом (лучше с антибактериальным эффектом), а при отсутствии такой возможности тщательно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, желательно на спиртовой основе. Также нельзя забывать носить маски, держать дистанцию от людей, у которых присутствует кашель, чиханье, лихорадка и насморк. Надо избегать мест большого скопления людей, отказаться от массовых мероприятий.

    - Как проходит лечение беременных женщин от COVID-19 и отличается ли оно от лечения остальных пациентов?

    - Все зависит от степени тяжести заболевания пациентки.

    - Можно ли во время беременности привиться от COVID-19?

    - Этот вопрос сейчас на стадии экспериментальных наблюдении. Пока беременные у нас не прививаются.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус-Аналитика Главная Алматы
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