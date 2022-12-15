Как цифровой банкинг помогает бизнесу в Казахстане

15 Декабря 2022, 15:26

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Развитие финансовых инструментов способствует расширению и росту бизнеса. Сегодня, выбирая банковские услуги, предприниматели оценивают не только их разнообразие, но и оперативность и удобное использование. О том, что представляет собой цифровой банкинг и какие услуги доступны казахстанцам, рассказали в рамках Demo Day Jusan Business, передает МИА «Казинформ».

Подразделения банка, курирующие направления для бизнеса, провели демонстрацию работы онлайн-банкинга для предпринимателей и поделились достижениями и планами на предстоящий год.

Один из важных показателей, которого удалось достичь за прошедший год – сокращение сроков предоставления услуг. Так, по словам Андрея Гусакова, курирующего развитие цифровых продуктов для корпоративного бизнеса, счет индивидуальным предпринимателям открывается всего за пять минут. Для этого нужно лишь ввести ИИН и номер телефона в мобильном приложении Jusan Business. Кроме того, теперь через приложение банка доступно кредитование по программе фонда «Даму», и это в 10 раз быстрее офлайн-процесса.

«Фонд «Даму» — это государственная программа, которая направлена на развитие некоторых сегментов предпринимательского бизнеса. Любой предприниматель может подать заявку на финансирование до 5 млн тенге уже сейчас. При этом у нас есть свои собственные кредитные продукты, которые можно получить в течение 30 минут в приложении Jusan Business», - пояснил Андрей Гусаков.

По его словам, бизнесу доступны онлайн-карты, которые можно добавить в любой из кошельков (Apple Pay и Google Pay) и использовать, не выпуская пластиковую версию. То есть не нужно тратить время на посещение банковского отделения.

Сокращены и сроки подключения Jusan Tole - приложения, позволяющего принимать платежи с помощью QR-кода через POS-терминалы и мобильное приложение.

«Это продукт, который позволяет предпринимателям принимать платежи и в офлайне, и в онлайне с помощью карты, QR-кода с минимальной комиссией от 0,8%, продавать в рассрочку на 12 месяцев или в кредит на 24 месяца», - объяснил Андрей Гусаков.

Благодаря разработчикам программных продуктов на сегодня онлайн сервисы Jusan Bank стали еще более удобными, быстрыми и доступными. Это положительно сказалось на показателях интернет-банкинга - ежемесячно им пользуются более 100 тысяч человек.

Этот момент в своем выступлении отметил и председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов. Он заявил, что уходящий год был успешным.

«За каждым продуктом стоит специалист и целая команда, работающая над его совершенствованием. Поскольку все наши продукты нацелены на закрытие потребностей клиентов, команды постоянно с ними на связи и учитывают все замечания и предложения. Ну а темп работы банка задают наши клиенты - если им нужно, чтобы мы поставили POS-терминалы в течение 2-3 часов, так тому и быть. Если им надо открыть счет, перевести деньги и уже начать работу, это будет сделано максимально быстро в течение дня и максимально онлайн», - отметил глава Jusan Bank.

В предстоящем году в мобильном приложении будут доступны государственные услуги для бизнес-сектора и онлайн-бухгалтерия, которая избавит предпринимателя от рутинных дел за счет автоматизации процессов.

В банке отметили, что в целом на сегодня реализовано пять крупных интеграций с государственными базами данных и девять сервисов, которые уже меняют и улучшают процессы для клиента.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.2021 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.