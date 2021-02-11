Как чувствуют себя врачи, получившие вакцину против коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача по лечебной работе 3-й городской поликлиники Петропавловска Сабира Даирова рассказала, как чувствуют себя врачи медорганизации, получившие вакцину против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам С. Даировой, прививку поставили 225 медработникам. Из них у 30% были какие-либо реакции после вакцинации. Отмечались небольшое повышение температуры, недомогание, слабость. У 20% было покраснение на месте укола.

«Но это нормальная реакция, которая может появиться в течение трех дней. Мы каждый день ведем мониторинг. У всех состояние удовлетворительное. Я сама вакцину получила 2 февраля. В течение 30 минут наблюдали за мной. Никаких проявлений не было. Первый и второй день чувствовала себя очень хорошо. На третий день были небольшое недомогание и чихание. Температура не повышалась. Сегодня уже 8-й день после прививки – чувствую себя прекрасно», - рассказала С. Даирова.

Она добавила, что всего на медорганизацию, куда входят областной центр фтизиопульмонологии, перинатальный центр, многопрофильная городская больница и 3-я поликлиника, выделили 290 доз вакцины.

«Вакцинация – это защита организма, это специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Каждый год мы ставим прививку против гриппа, детям – против разных инфекций. В этом году началась вакцинация против коронавируса. Она добровольная. Не нужно отказываться от вакцины. Это возможность защитить себя и близких», - сказала С. Даирова.

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что вакцину получили более одной тысячи медработников и сотрудников санэпидслужбы. Ранее сообщалось, что свыше 13 тысяч медработников в Казахстане получили вакцину «Спутник V».





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.