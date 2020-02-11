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Как чувствуют себя эвакуированные из Пекина казахстанцы

11 Февраля 2020 17:26
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Как чувствуют себя эвакуированные из Пекина казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О состоянии эвакуированных казахстанцев сегодня из Пекина рассказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, сегодня в Нур-Султан в 6:05 часов из Пекина прибыл самолет с 217 гражданами Казахстана.

Как уточнил Жандарбек Бекшин, казахстанцы жили в 36 городах Китая.


«Самочувствие у всех хорошее. Жалоб не предъявляют. 217 человек размещены в медицинские организации. Сейчас проводится их разносторонний медицинский осмотр. Затем у них будут взяты пробы на лабораторный анализ на коронавирусную инфекцию. Мы планируем в течение трех дней их обследовать. Затем взять анализы, и, если в течение трех суток у них не будет никаких жалоб, результаты будут отрицательны, то, естественно, они будут выписаны», - сообщил Жандарбек Бекшин журналистам на брифинге в СЦК.


Как отметил главный санврач РК, после истечения трехдневного срока и в случае отрицательных результатов анализа эти граждане будут переданы под наблюдение по месту жительства.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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