Как члены этнокультурных объединений ВКО празднуют Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проживают представители более 100 этносов. И это, действительно, повод для гордости. Ведь все казахстанцы живут в мире и согласии, а слияние разных культур и традиций только сближает их. Члены этнокультурных объединений области рассказали, как отмечают главный весенний праздник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой инфоцентр ВКО.

Председатель белорусского этнокультурного объединения Галина Борисович готовит к празднику баурсаки, бешбармак, а также драники и колдуны – из белорусской кухни.

«До пандемии наше объединение вместе с представителями других этнокультурных центров широко праздновали Наурыз, готовили разнообразные национальные блюда, угощали друг друга. У белорусского народа есть похожий традиционный праздник – это «Гуканне вясны». В честь этого торжества люди создают красочные декорации. Из бумаги делают множество птичек, а потом украшают ими деревья, дома. Кроме того, хозяйки пекут жаворонков – печенье в форме птичек. Ведь считается, что пернатые зовут весну», – говорит председатель белорусского этнокультурного объединения.

В целом, как отмечает Галина Борисович, в традициях казахов и белорусов есть сходство.

«На наших уроках мы изучаем обычаи разных этносов, сравниваем их. О своих наблюдениях стараемся рассказать молодёжи, чтобы они впитывали в себя эти знания. Взаимопроникновение культур и традиций стараемся поддерживать всегда», – говорит она.

По словам члена украинского культурного центра Ольги Тарасовой, день весеннего равноденствия уже давно является любимым праздником не только для казахов, но и для всех других этносов, проживающих в Казахстане. Для украинцев он тоже имеет особое значение. Это символ единства, дружбы и радушия в отношении друг друга.

«Наурыз символизирует обновление природы, начало новой жизни. Это время, когда на смену морозной зиме приходят тёплые дни, и всё вокруг буквально дышит весной. Главная черта казахов – это гостеприимство. Они любят и умеют дарить радость другим людям, принимать их в качестве дорогих гостей. У нас в Доме дружбы, как и во всём Казахстане, есть замечательная традиция – все праздники отмечать вместе. Нам посчастливилось не раз бывать на праздновании Наурыза. Щедрые и весёлые застолья – это то, что всегда оставляет неизгладимое впечатление», – говорит Ольга Тарасова.

В этот день дастархан полон вкусных угощений, а главным украшением стола является наурыз коже – один из символов праздника.

Солистки народного хора «Русская песня» Светлана Бойченко и Валентина Третьякова сошлись во мнении, что, несмотря на то, что мероприятия с участием большого количества людей запрещены, пандемия не в силах разрушить единство.

«Раньше всегда принимали активное участие в массовых гуляниях и праздничных концертах на центральной площади областного центра, в Доме дружбы. Представители разных этносов надевали национальные костюмы и веселились от души. Наурыз мейрамы - замечательный праздник, когда происходит обновление не только природы, но и человеческой души. Мы его очень любим, чтим традиции казахского народа. На Наурыз угощаем друг друга вкусными национальными блюдами, направляем наилучшие пожелания. Хотелось бы поздравить всех с этим светлым праздником. Желаем каждому здоровья, успехов, мира и исполнения всех поставленных задач.