Как члены этнокультурных объединений ВКО празднуют Наурыз
Председатель белорусского этнокультурного объединения Галина Борисович готовит к празднику баурсаки, бешбармак, а также драники и колдуны – из белорусской кухни.
«До пандемии наше объединение вместе с представителями других этнокультурных центров широко праздновали Наурыз, готовили разнообразные национальные блюда, угощали друг друга. У белорусского народа есть похожий традиционный праздник – это «Гуканне вясны». В честь этого торжества люди создают красочные декорации. Из бумаги делают множество птичек, а потом украшают ими деревья, дома. Кроме того, хозяйки пекут жаворонков – печенье в форме птичек. Ведь считается, что пернатые зовут весну», – говорит председатель белорусского этнокультурного объединения.
В целом, как отмечает Галина Борисович, в традициях казахов и белорусов есть сходство.
«На наших уроках мы изучаем обычаи разных этносов, сравниваем их. О своих наблюдениях стараемся рассказать молодёжи, чтобы они впитывали в себя эти знания. Взаимопроникновение культур и традиций стараемся поддерживать всегда», – говорит она.
По словам члена украинского культурного центра Ольги Тарасовой, день весеннего равноденствия уже давно является любимым праздником не только для казахов, но и для всех других этносов, проживающих в Казахстане. Для украинцев он тоже имеет особое значение. Это символ единства, дружбы и радушия в отношении друг друга.
«Наурыз символизирует обновление природы, начало новой жизни. Это время, когда на смену морозной зиме приходят тёплые дни, и всё вокруг буквально дышит весной. Главная черта казахов – это гостеприимство. Они любят и умеют дарить радость другим людям, принимать их в качестве дорогих гостей. У нас в Доме дружбы, как и во всём Казахстане, есть замечательная традиция – все праздники отмечать вместе. Нам посчастливилось не раз бывать на праздновании Наурыза. Щедрые и весёлые застолья – это то, что всегда оставляет неизгладимое впечатление», – говорит Ольга Тарасова.
В этот день дастархан полон вкусных угощений, а главным украшением стола является наурыз коже – один из символов праздника.
Солистки народного хора «Русская песня» Светлана Бойченко и Валентина Третьякова сошлись во мнении, что, несмотря на то, что мероприятия с участием большого количества людей запрещены, пандемия не в силах разрушить единство.
«Раньше всегда принимали активное участие в массовых гуляниях и праздничных концертах на центральной площади областного центра, в Доме дружбы. Представители разных этносов надевали национальные костюмы и веселились от души. Наурыз мейрамы - замечательный праздник, когда происходит обновление не только природы, но и человеческой души. Мы его очень любим, чтим традиции казахского народа. На Наурыз угощаем друг друга вкусными национальными блюдами, направляем наилучшие пожелания. Хотелось бы поздравить всех с этим светлым праздником. Желаем каждому здоровья, успехов, мира и исполнения всех поставленных задач.