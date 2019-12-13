Как часто случаются пожары в новогодние праздники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В новогодние праздники в период с 31 декабря по 5 января в Алматы каждый год происходит от 10 до 20 пожаров. Так, за последние 5 лет произошло 61 пожаров, 11 из которых по причине пиротехники. Об этом сообщили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по данным ДЧС в 2015 году​ количество пожаров достигло 21, из них 8 по причине пиротехники, в 2016 – 10, из них 3 по причине пиротехники, в 2017 году –​ 14, в 2018 году – 13, в 2019 году – 5. При этом, за последние три года по причине пиротехники – пожаров не зарегистрировано.

Кроме того, случается травмирование среди населения в результате неосторожного обращения​ пиротехническими изделиями. В начале этого года обратилось ​2 человека, 1 ребенок. Всего с 2015 года пострадало 138 человек, 73 из которых дети.

«В целом, динамика несертифицированной продукции по городу идет на спад. Если в 2016 году Департаментом полиции было изъято более 4 тысяч кг незаконной пиротехники, то в 2017 году конфисковано 1 700 кг., а в результате комплекса профилактических мер проведенных сотрудниками ДЧС с 2017 на 2018 год, пожаров от пиротехнических изделий в городе удалось избежать», - проинформировали в ДЧС.

С наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.

В целях исключения трагических случаев в результате использования пиротехнических изделий ежегодно, начиная с второй декады декабря, инженерно-инспекторским составом ДЧС совместно с сотрудниками Департамента полиции, акиматов, прокуратуры, ​СМИ проводятся совместные рейды, по выявлению не санкционированных мест продаж пиротехнических изделий.

«По результатам совместных рейдов, в случае обнаружения не сертифицированной контрафактной пиротехнической продукции, сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений (по статье 483,486 Кодекса РК об АП) с последующей конфискацией продукции», - пояснили в ДЧС.

В ДЧС напомнили жителям и гостям мегаполиса, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах, при этом надо следить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия.