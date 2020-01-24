Как часто казахстанцы пользуются безналичными платежами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках мандата по обеспечению финансовой стабильности Нацбанк продолжит мониторинг и выявление системных рисков, совершенствование методики оценки рисков банковского сектора и стресс-тестирования. При выявлении уязвимостей соответствующие меры по их устранению будут коллегиально разрабатываться в рамках Совета по финансовой стабильности, который создан в соответствии с Вашим Указом», - сказал Ерболат Досаев.

Важной задачей, как отметил глава Нацбанка, остается дальнейшее снижение размеров теневой экономики.

«Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей. Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза. Ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Однак соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается», - подчеркнул Ерболат Досаев.

Он также добавил, что проводимая совместно с Правительством и участниками рынка работа обеспечит переход на следующий и качественно новый этап развития рынка безналичных (розничных) платежей.