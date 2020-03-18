Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы во время карантина и опасны ли дезинфицирующие средства, рассказал заместитель руководителя управления зеленой экономики города Диас Ахметкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дороги и тротуары города будут мыть по два раза: утром и вечером. Дезинфицирующие средства не опасны для здоровья человека. Все работники обеспечены защитными средствами: медицинскими масками, очками и перчатками. Что касается дезинфекции улиц, то по каждому району определено 8 бригад, в каждой по 3 человека. Сейчас они занимаются дезинфекцией мусорных контейнеров», - пояснил он.

По словам Диаса Ахметкалиева, в городе приостановлены акции массовых посадок деревьев.

«Также отмечу, что мы отменили массовую посадку деревьев, но продолжаются точеные посадки в составе не более 10 человек. Касательно обработки деревьев от сезонных вредителей, то в конце апреля начнется сезонная обработка», - добавил он.

Отметим, с 19 марта режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы.