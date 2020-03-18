Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы во время карантина и опасны ли дезинфицирующие средства, рассказал заместитель руководителя управления зеленой экономики города Диас Ахметкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Дороги и тротуары города будут мыть по два раза: утром и вечером. Дезинфицирующие средства не опасны для здоровья человека. Все работники обеспечены защитными средствами: медицинскими масками, очками и перчатками. Что касается дезинфекции улиц, то по каждому району определено 8 бригад, в каждой по 3 человека. Сейчас они занимаются дезинфекцией мусорных контейнеров», - пояснил он.
По словам Диаса Ахметкалиева, в городе приостановлены акции массовых посадок деревьев.
«Также отмечу, что мы отменили массовую посадку деревьев, но продолжаются точеные посадки в составе не более 10 человек. Касательно обработки деревьев от сезонных вредителей, то в конце апреля начнется сезонная обработка», - добавил он.
Отметим, с 19 марта режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы.
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