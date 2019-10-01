Как часто алматинцы забывают и теряют свои вещи в автобусах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В компании «Алматы Электротранс» рассказали, как часто жители мегаполиса забывают или теряют свои вещи в автобусах и троллейбусах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние пару дней в нашем бюро находок накопилось 9 забытых вещей и документов. Двумя случаями возврата находок мы хотели бы поделиться. Пару дней назад счастливым обладателем своей пропажи стал 90-летний дедушка. Он потерял свою вставную челюсть. Пока наши сотрудники тщательно просматривали салон, аксакал рассказывал нам о своей жизни», - рассказали в компании.

Кроме того, в компании добавили, что ежедневно в автобусах и троллейбусах пассажиры забывают свои вещи. Иногда количество находок достигает 30 вещей и документов в день.

«Спустя время, обнаружив пропажу, они обращаются в наше бюро находок. Однако не всегда забытая вещь ждёт своего владельца. Бывают случаи, когда другие пассажиры уносят чью-то забытую вещь. Это выясняется когда в поисках вещи, мы проверяем камеры салона», - отметили в компании.

В связи с этим компания предлагает несколько простых правил пассажирам.

«Перед тем как выходить из автобуса или троллейбуса, проверьте все ли на месте. А если вы все же забыли что-то, то постарайтесь сообщить нам об этом сразу по номеру +7 708 630 15 18, тогда у водителя будет возможность найти пропажу и передать ее вам. Именно так поступил наш сегодняшний герой», - заявили в ведомстве.