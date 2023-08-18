Как Центры обслуживания молодежи помогают жителям Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров рассказал о работе столичных центров обслуживания молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Центры обслуживания молодежи функционируют с 2021 года и служат источником информационно-консультативной помощи. Здесь желающие могут получить информацию о государственных программах, которые направлены на поддержку молодых людей.

«Основная часть мероприятий управления по вопросам молодежной политики Астаны проводится в рамках плана по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы», – отметил Кайрат Камбаров на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

По его словам, в настоящее время центры обслуживания молодежи действуют в четырех районах Астаны. Специалисты консультируют по вопросам государственных жилищных программ, трудоустройства, поддержки молодежных инициатив, волонтерской деятельности, а также бесплатного досуга. Оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь.

В 2022 году центры посетили около 10 тысяч молодых людей. По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики, больше всего столичную молодежь интересуют жилищные вопросы, а также трудоустройство. С этим связаны 90% обращений.

Помимо центров обслуживания молодежи в Астане действует центр в рамках проекта «Постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Опытные юристы проводят консультации по широкому спектру правовых вопросов: жилищное и трудовое законодательство, имущественные споры, взыскание алиментов и многие другие. Они помогают защитить законные права и интересы молодых людей, оформить или восстановить необходимые документы, консультируют относительно мер социальной поддержки: льготы, пособия.

Кроме того, в центре проводятся индивидуальные и групповые консультации психологов, мастер-классы по шитью, обучение парикмахерскому делу, на мастера маникюра, обучение английскому, школьным программам, изучение правил дорожного движения, занятия по игре на музыкальных инструментах.