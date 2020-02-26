Как центр «Бақытты отбасы» помог незрячей матери-одиночке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Социальный центр для многодетных и малообеспеченных семей Наурызбайского района Алматы «Бақытты отбасы» помог незрячей матери-одиночке в получении АСП, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Специалисты центра ее нашли по просьбам общественности. Она одна воспитывает 15-летнего сына, проживает в съемной квартире за городом, оплачивая в месяц по 15 тысяч тенге.

«Она раньше занималась пошивом, сейчас безработная из-за проблемы с глазами. Ее сын учится в 10 классе, в свободное от времени учебы подрабатывает в автомойке. Он очень воспитанный, сам обеспечивает свою маму. Надо это видеть, чтобы понять. Они в последнее время вообще не ели мясо. И эта семья не получала адресную социальную помощь (АСП). В итоге мы съездили в акимат, решили вопросы документами. Они теперь получают по 42 280 тенге АСП, им также оказана социальная помощь в размере 53 тысяч тенге. Это для них большие деньги», - рассказала руководитель социального центра «Бақытты отбасы» Сана Жандай.





По ее словам, центр «Бақытты отбасы» теперь будет помогать женщине с операцией на глаза.

«Мы и тем отличаемся, что уделяем внимание каждому человеку индивидуально. Эта женщина до этого также ходила в акимат, но ей не была оказана помощь, так как ей посчитали доходы хозяина дома, где она проживает. Поэтому она не получала АСП. Теперь в месяц мы будем ей помогать также с продуктами питания», - отметила Сана Жандай.

В целом, по словам руководителя центра, за четыре месяца работы в 2019 году в центре было зарегистрировано 1246 человек, оказано 11 789 услуг, 78 человек прошли обучение, защиту по программе НПП РК «Атамекен» и получили безвозмездный грант.

Кроме того, Сана Жандай рассказала о новом формате работы центра в 2020 году, где ключевым аспектом и основной целью станет выявление семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, сопровождение и оказание своевременной помощи; активное продвижение женского предпринимательства; продвижение работы учебных, развивающих, творческих и спортивных курсов для детей; трудоустройство через успешных бизнесменов и предпринимателей; сотрудничество с Лигой волонтеров Казахстана.