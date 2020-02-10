Как был издан первый сборник стихов Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Первый сборник стихотворений великого казахского поэта Абая, 175-летний юбилей которого отмечается в этом году в Казахстане, был издан в 1909 году. Корреспондент МИА «Казинформ», изучив факты, представляет материал о создании первого сборника.

Сборник «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева» был напечатан в Петербурге в типографии Илияса Бораганского в 1909 году объемом 120 страниц на казахском языке арабским шрифтом.

После смерти Абая в 1904 году его родственники и дети приступили к сбору творчества поэта и подготовке к печати его трудов. Племянник поэта Какитай и сын Турагул весной 1905 года собрали стихи поэта. Эти стихотворения в течение месяца переписывал мулла Мурсеит Бикеулы. С пересылкой экземпляров сборника и внесенных правок помогал Анияр Молдабаев.

Собрать рукопись великого поэта и подготовить ее к печати поручил Какитаю и Турагулу Алихан Букейханов. В статье о смерти Какитая, опубликованной в газете «Қазақ» от 18 января 1915 года, Алихан писал: «В 1904 году в письме детям Абая я писал о необходимости издания сборника стихов поэта. В конце июля 1905 года Какитай приехал в Омск ко мне с рукописями Абая. В нашем доме Какитай находился неделю. Наслаждались чтением Абая, Пушкина, Лермонтова».

В сборнике стихи Абая разделены на 17 разделов:

1 часть - Халық туралы.

2 часть - Өлең туралы.

3 часть - Өзі туралы.

4 часть - Ғашықтық туралы.

5 часть - Ой туралы.

6 часть - Насихат туралы.

7 часть - Замандас туралы.

8 часть - «Сегіз аяқ» өлеңі жеке берілген.

9 часть - Сұлу ұрғашы туралы.

10 часть - Жазғытұры .

11 часть - Жаз. Жаздыгүні шілде болғанда.

12 часть - Күз.

13 часть - Қыс.

14 часть - Аңшылық туралы.

15 часть - Переводтар. Пушкиннен бастап, орыс ақындарынан аударма өлеңдер басылған.

16 часть - Аттың саны. «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ» өлеңі жеке басылған.

17 часть - Әңгіме «Масғұд», «Ескендір» әңгімесі.

Сын Какитая Ыскаков Архам Какитайулы отмечал в своих воспоминаниях «О жизни Абая», которые напечатаны в сборнике «Абай туралы естеліктер», изданном в Семее в 2013 году: «В 1906 году Какитай сказал мулле Мурсеиту, чтоб тот переписал собранные стихотворения Абая. Затем Какитай повез рукопись в Семей, Омск, Казань. В казанской типографии не оказалось времени для печати, заключил договор с ленинградским издательством. Он вернулся месяц спустя. Корректорские обязанности тоже взял на себя. В типографии отпечатали один экземпляр и отправили в дом Анияра в Семее. Анияр доставил его Какитаю. Какитай, исправив ошибки, отправил опять в Петербург. Подобное продолжалось в течение трех лет. Первый сборник стихотворений Абая вышел в свет в 1909 году, после 3 лет работы с издательством. Во многих словах были ошибки. Биографию Абая кратко написал сам Какитай».

Анияр Молдабаев жил в 1856-1934 годы. По информации старейшей в Казахстане Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая в Семее, Анияр – активный член движения Алаш. Родился в волости Шынгыс. Был современником и подопечным Абая. Его отец Кожабай работал столяром у Абая. Учился в Семипалатинском интернате, затем в городском училище №5. После работал в городе Андижане. Вернувшись в Семипалатинск, работал переводчиком в Государственном банке до выхода на пенсию в 1919 году.

В 1917 году вступил в партию «Алаш». В апреле-мае 1917 года А. Молдабаев был участником съезда Семипалатинского областного комитета казахов, где был избран в его члены. Был казначеем областного комитета Алаш, членом собрания Земства Семипалатинской области, председателем Временного Семипалатинского уездного казахского суда и заместителем председателя Земского банка.

В Семипалатинске А. Молдабаев приобрел дом у купца Москвина. Во время приездов в Семипалатинск Абай и его сыновья Акылбай, Абдрахман, Магауия, Турагул, Какитай останавливались в этом доме. В 20-е годы здесь жили М. Ауэзов, Ж. Аймаутов, М. Дулатов. Был хорошо знаком с супругами Нургали и Назипой Кулжановыми.

Как отметила в своей статье «Алаштың айтулы азаматты Әнияр Молдабаев және «Алаш арыстары-Мұхтар Әуезов мұражайы» старший научный сотрудник Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» Карлыгаш Ибрагимова, Анияр Молдабаев в памяти народа остался образованным человеком, первым среди казахов служащим государственного банка.

Его отец Кожабай был мастером резьбы по дереву. Анияр рано остался сиротой.

На воспитание Анияра большое влияние оказал Абай. По настоянию и с помощью Абая Анияр приехал в город Семей, где поступил в русско-киргизское училище. Оно было открыто специально для обучения казахских детей. Царской канцелярии были нужны переводчики и помощники.

Анияр стал прототипом Данияра Кондыбаева в книге Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Он писал о детях-сиротах, которым Абай помог поступить на учебу, среди них есть и Данияр.

Полученное в Семее начальное 5-классное образование Анияр Молдабаев продолжил в Ташкенте. После 2 лет обучения в Ташкенте служил в царской канцелярии в Андижане.

Женился на узбекской девушке Афтап и приехал на родину. После этого он вел общественную деятельность в Семее.

В то время Анияр Молдабаев был одним из первых казахов, работающих в государственном банке. В 1915 году в газете «Қазақ» вышла информация, что в Семее «в 1913 году было открыто Общество взаимного кредита. В нем был 301 член, 41 тысяча 820 рублей».

В годы создания народно-освободительного движения «Алаш» под руководством Алихана Букейханова Анияр был казначеем Семипалатинского областного комитета партии. Он занимался всеми финансовыми делами членов партии.

О тесных связях Анияра с представителями интеллигенции писал общественный деятель Сакен Сейфуллин: « Появилась информация, что был создан областной филиал партии «Алаш» в Семее. В газете «Сарыарка» в последнем номере говорилось: «В Семее открылся временный комитет партии «Алаш». В комитет вошли Алихан Ермеков, Райымжан Марсеков, Имам Алибекулы, Ахметжан Козыбагаров, Турагул Кунанбаев, Сыдык Дуйсенбаев, Данияр (Анияр) Молдабаев. Председатель комитета – Халел Габбасов, секретарь - Сыдык Дуйсенбаев, казначей - Анияр Молдабаев, почетный председатель Алихан Букейханов». (Сакен Сейфуллин «Тернистый путь»).

Анияр был благодарен великому поэту. Абай в Семее помог ему купить дом у купца Москвина. Когда поэт и его дети, родные приезжали в город, останавливались в этом доме. Здесь были Какитай, Шакарим, Магауия, Акылбай, Турагул. В одно время там жил и Мухтар Ауэзов.

В 1904 году в доме Анияра Молдабаева провели поминки - 40 дней после смерти Абая.

Позже в Семее в доме Анияра (сейчас по адресу: улица Богенбай батыра, 132), собирались знакомые Абая, алашевцы.

После установления в городе советской власти, в 1923-30 годы старик Молдабаев переехал в Чингистау, где общался с односельчанами и Шакаримом кажы.

Во время голода, политического переворота Анияр вернулся в свой дом, и, по некоторым сведениям, в 1932 году, а в других источниках указывается, что в 1934 году, он скончался. Анияр Молдабаев умер в возрасте 78 лет, был похоронен на мусульманском кладбище в Семее.

В фондах музея Абая есть рукопись – письмо сына Анияра Молдабаева Сапаргали, в ней говорится: «отец Анияра Кожабай был мастером по резьбе, когда он умер, осталось трое сирот, младший из них – 8-летний Анияр. Он был очень старательным, поэтому Абай отправил его на учебу в интернат в Семее. Мальчика привез в город младший брат Кожабая Молдабай и, записав Анияра на свое имя, оставил в интернате».

Как отметил Сапаргали Аниярулы, потом его отец учился 2 года в Ташкенте, работал в Андижане и женился на узбекской девушке.

В 1892 году Анияр вернулся в Чингистау, где побыв летом, с помощью Абая осенью устроился на службу переводчиком в государственный банк в Семее.

«В мае 1893 года Анияр, взяв отпуск, приехал в аул Ысхака в Акшокы. На следующий день он хотел поприветствовать Абая. Остановился у ручья с Какитаем и его старшим сыном Архамом Ысхаковым.

Приехал Абай и спросил, нравится ли ему работа и какую зарплату он получает. Анияр ответил: «30 рублей». Абай спросил, купил ли он дом, в ответ Анияр сказал, что снимает комнату в маленьком татарском домике. Тогда Абай посмотрел на Магауию, Какитая и Габидуллу и сказал: «Вы договоритесь, купите Анияру дом, сложитесь, продайте скот, всем вместе будет несложно», - вспоминал Сапаргали.

Магауия спросил: «Анияр ага, в Семее знаете ли дом, выставленный на продажу, который был бы вам удобен?».

«Ногайский торговец Ахметжан Габбасов говорил, что продает дом купца Москвина, но просил большую цену – 500 рублей. Если посчитать, то это цена за 30 пятилеток или 200 овец», - ответил Анияр.

Тогда Абай сказал, что Магауия даст 5 пятилеток, Какитай – 3, Габидулла – 5, Абай - 7. 35 пятилеток получится.

Сын Ысхака Какитай продал этот скот в Семее и полученные деньги отдал Анияру.

В этом доме изначально вверху и внизу было 2 и 4 жилых комнаты. Когда Абай, Магауия, Какитай были в городе, останавливались здесь. Особенно часто приезжал Абай.

Я, Сапагали Аниярулы, родился в 1890 году.

Моя мать к приезду Абая готовила его любимые блюда, наливала ему чай и всегда держала комнату Абая в порядке. Когда к Абаю приезжали иностранцы, они тоже встречались здесь.

Я тогда был юным, плохо помню, что говорил, делал Абай, когда приезжал. Помню только, что как-то, когда играя заглянул в его комнату, а он позвал меня и усадил за стол.

В 1919 году отец вышел на пенсию. С 1910 года я тоже работал в этом банке, занял место отца, который пошел на повышение в Кредитное товарищество «Системный государственный банк».

21 января 1934 года отец умер в 4-м часу на первом этаже своего дома. Он дом поставил на баланс банка. По рукописи отца, обнаруженной в архиве банка, после создания в этом доме музея Абая, там остались вещи, которые использовал поэт: зеркало, середина которого разбита, письменный стол с креслом, маленькие деревянные часы с кукушкой, шкаф для книг, деревянная кровать.

Мой отец женил меня на дочери Какитая Кабиде, с ней мы прожили 38 лет, у нас были одна дочь и один сын. Дочь Куляш умерла в 1953 году. Сын Мукыш сейчас в больнице.

Вместе с Какитаем Анияр Молдабаев до публикации первого сборника стихов Абая проделали очень большую работу. Издатель книги И. Бораганский из типографии «Восточная электропечатная» прислал первый напечатанный экземпляр книги стихотворений Абая домой Анияру Молдабаеву. Анияр доставил его Какитаю. Тот, исправив ошибки, отправил опять в Петербург. Такое продолжалось в течение трех лет», - написал Сапаргали.

В доме Анияра Молдабаева жили семьи деятелей Алаш Орды Алихана Бокейханова и Миржакыпа Дулатова. Об этом в мемуарах «Алаштың сөнбес жұлдыздары» написала дочь Миржакыпа Гульнар: «В 1921-22 годы отец работал в губернском суде, мы жили на улице Комиссарской в частном двухэтажном доме Анияра Молдабаева (позже он стал музеем Абая). На верхнем этаже жили мы – Дулатовы, на первом этаже – Алихан ата (Букейханов)».

Писатель Сапаргали Бегалин в своей книге «Заманы белестері» рассказывает о том, что в доме Анияра Молдабаева жили его хорошие знакомые, супруги Нургали и Назипа Кульжановы, у которых он брал уроки.

Напомним, в 1914 году Назипа Кульжанова организовала первый вечер памяти, посвященный 10-летней годовщине со дня смерти Абая Кунанбаева, который проходил в клубе приказчиков (старое здание драматического театра). По поводу мероприятия в журнале «Айкап» вышла статья. В ней говорилось, что «25 числа в Семипалатинске был устроен вечер, посвященный нашему поэту Абаю Кунанбаеву, с творчеством которого, к сожалению, не все знакомы. Жена преподавателя Нургали Кульжанова - Назипа сделала доклад о поэте, после которого у многих навернулись слезы на глазах. За прекрасный вечер, который был у нас впервые, мы должны поблагодарить Назипу Кульжанову».

16 октября 1940 года музей Абая был открыт в доме Анияра Молдабаева. Это был первый в Казахстане литературно-мемориальный музей . Двухэтажный особняк на улице Богенбай батыра, 132 был построен в последней четверти XIX века. Он имел все основания стать мемориальным музеем Абая. Первым его директором стал молодой литератор Каюм Мухамедханов.

В сентябре 1997 года, к 100-летию со дня рождения М. О.Ауэзова, в этом мемориальном доме Анияра Молдабаева открылся музей «Алаш арыстары - Мухтар Ауэзов» как отдел Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили».

О потомках Анияра Молдабаева писали в 1995 году в газете «Заман Қазақстан» абаевед Бейбит Сапаралы и в 2000 году Абдисагит Татигулов. У Анияра был сын Сапаргали. Он женился на дочери Какитая, внук -Мухаметгали.

Таким образом, Анияр Молдабаев – активный деятель Алаш Орды, был очень тесно связан с великим поэтом Абаем. Абай сыграл в его судьбе большую роль, помогал в учебе, устройстве на работу, покупкой дома в Семее.

Семей – не только родина Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, но и бывшая столица Алаш Орды, город Алаш.

Семей в те времена был местом торговли благодаря удобному расположению, центром образования и искусства. О том времени в Семее писал в своем романе «Ақбілек» Жусипбек Аймаутов: «Семей – центр знаний и искусства, отчий дом лучших умов страны, сердце губернии».

В этом городе в 1917- 1920 годах Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Халел Габбасов, Мухаметжан Тынышпаев, Алимхан Ермеков, Елдес Омаров, Шакарим Кудайбердиев, Жусипбек Аймауытов, Турагул Ибрагимов, Ахметжан Козбагаров, Абыкей, Каныш Сатпаевы, Мухтар Ауэзов, Мустафа Шокай, Раймжан Марсеков, Кокбай Жанатаев, Сейдазым Кадырбаев, Султанмахмут Торайгыров, Билял Сулеев, Асылбек Сеитов работали в составе Алаш Орды.

К сожалению, немного осталось памятников того времени. Это бывший дом губернатора, где в 1917 году на встрече с жителями города выступал с программной речью лидер «Алаш» Алихан Бокейханов. В том же году здесь проходил первый Семипалатинский областной съезд казахов, где рассматривался вопрос, и было принято решение об образовании автономии. Сейчас в этом доме находится историко-краеведческий музей города Семея.

Это мечеть Тыныбая, которая находится в левобережной части города – бывшей Заречной Слободе – городе Алаше. Она была построена на деньги купца из рода уак Тыныбая. Эту мечеть посещали деятели Алаш, рядом с ней находился дом правительства Алаш Орды, но от него ничего не осталось.

Здание тюрьмы, где сидел Алихан Букейханов, Федор Достоевский в центре города практически разрушено.

В 2017 году, в 100-летний юбилей Алаш Орды, в Семее открыли памятник Алихану Букейханову.