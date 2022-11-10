Как будут зимовать животноводческие хозяйства в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Зимовка скота в животноводческих хозяйствах региона сверх запланированного обеспечена запасом разнообразных кормов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылская область является традиционно животноводческим регионом. На сегодня в отарах содержатся в общей сложности 4,3 млн голов крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, численность крупного рогатого скота в хозяйствах области составляет более 503 тысяч голов, рост по сравнению с 2021 годом 101,5%, овец и коз – 3,6 млн голов (рост 106,2%), лошадей - 168 тысяч голов (109,9%), верблюдов - 8 тысяч голов (100.1%). Помимо этого, в хозяйствах содержится 2,1 млн голов птиц (в 2021 году - 1,9 млн).

С учетом роста поголовья скота для обеспечения предстоящей зимовки в хозяйствах Жамбылской области необходимо было заготовить более 1,7 млн тонн сена, 63 тысячи тонн сенажа, 491,8 тысячи тонн соломы, 60 тысяч тонн силоса, 640 тысяч тонн концентрированных кормов.





«В 2021 очень засушливом году из-за роста цен на рынке кормов затраты хозяйствующих субъектов на приобретение кормов выросли в несколько раз, - пояснил руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов. - Для создания условий благополучного зимнего содержания и своевременного закупа кормов и проведения весенне-полевых работ 2022 года с марта этого года в соответствии с программой «Развитие племенного животноводства» за счет выделенных средств 4 813 товаропроизводителям было выделено 10,4 млрд тенге субсидий».

В результате, как отметил спикер, за счет посевных площадей и естественных сенокосов заготовлено 1,8 млн тонн сена, что на 254 тысячи тонн больше, чем в 2021 году, исполнение плана составило 103,8%. Также заготовлено 494 тысячи тонн соломы, больше плана на 18 тысяч тонн (100,4% плана), 64 тысячи тонн сенажа (101,7% плана).

По балансу зерновых культур в области выделено 458 тысяч тонн зерна на фураж и хранится в хозяйствах.

Для обеспечения необходимого количества кормов хозяйствами региона сено скошено с более 340 тысяч гектаров многолетних, однолетних трав и естественных сенокосных угодий. С 4,1 тысячи гектаров собрана кукуруза на силос.

«Количество заготовленных кормов на 150 тысяч тонн превышает показатель прошлого года. Кроме того, сохранились прошлогодние запасы, которые составляют 926,6 тысячи тонн, в том числе 879 тысяч тонн сена и 47,6 тысячи тонн соломы. Кроме того, на 122,6 тысячи га сенокосных угодий в области имеется большой прирост естественной травы, вся эта трава скошена», - отметил Ербол Жиенкулов.

По информации ведомства, в Жамбылской области функционируют четыре крупных предприятия, выпускающие корма - ТОО «Торговый дом GOODLOOK», СПК «Кордай-Корм», ТОО «Луговский конный завод», ТОО «Ел-Даулет»). В целом они выпускают до 89 400 тонн концентрированных кормов в год.

В этом году сельскохозяйственные культуры в Жамбылской области были размещены на 756,2 тыс. га. Площади увеличились по сравнению с 2021 годом на 5,4 тыс. га (в 2021 году - 750,8 тыс. га). Кормовые культуры разместили на площади 215,2 тыс. га.