+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 35 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как будут запускаться международные транзитные поезда

4 Июня 2020 16:10
Поделиться:
Как будут запускаться международные транзитные поезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июня начнется второй этап запуска пассажирских поездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Планируется запуск 39 пар поездов: из них 6 «Тальго», 14 стандартных и 19 пригородных.

«Возобновление курсирования 21 пары международных транзитных поездов чужого формирования будет осуществляться согласно телеграммам от соседних железнодорожных администраций», - пояснили в МИИР РК.
На первом этапе запуска возобновлено курсирование 54 пар пассажирских поездов. С 1 июня - 35 пар поездов, со 2 июня – 11 и с 3 июня – 8 пар поездов.
Продажа проездных билетов открыта с 15 мая текущего года и по состоянию на 2 июня реализовано 490 тыс. билетов и перевезено 51,6 тыс. пассажиров.
При перевозке пассажиров обеспечены следующие меры санитарных требований:
- соблюдение требования главного государственного санитарного врача на транспорте от 14 мая

- при посадке и высадке пассажиров обеспечение соблюдения безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра).
- контроль обязательного наличия и ношения пассажирами индивидуальных средств защиты (маски);
- информирование пассажиров о требованиях по ограничению движения пассажиров по громкоговорящей связи;
- проведение текущей влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечение проводников медицинскими масками;
- дезинфекция подвижного состава в пунктах формирования.

Напомним, 29 мая Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, в частности: с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты, возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и в автобусах разъяснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив