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Как будут запускаться международные транзитные поезда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июня начнется второй этап запуска пассажирских поездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Планируется запуск 39 пар поездов: из них 6 «Тальго», 14 стандартных и 19 пригородных.
«Возобновление курсирования 21 пары международных транзитных поездов чужого формирования будет осуществляться согласно телеграммам от соседних железнодорожных администраций», - пояснили в МИИР РК.
На первом этапе запуска возобновлено курсирование 54 пар пассажирских поездов. С 1 июня - 35 пар поездов, со 2 июня – 11 и с 3 июня – 8 пар поездов.
Продажа проездных билетов открыта с 15 мая текущего года и по состоянию на 2 июня реализовано 490 тыс. билетов и перевезено 51,6 тыс. пассажиров.
При перевозке пассажиров обеспечены следующие меры санитарных требований:
- соблюдение требования главного государственного санитарного врача на транспорте от 14 мая
- при посадке и высадке пассажиров обеспечение соблюдения безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра).
- контроль обязательного наличия и ношения пассажирами индивидуальных средств защиты (маски);
- информирование пассажиров о требованиях по ограничению движения пассажиров по громкоговорящей связи;
- проведение текущей влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечение проводников медицинскими масками;
- дезинфекция подвижного состава в пунктах формирования.
Напомним, 29 мая Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, в частности: с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты, возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.
Какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и в автобусах разъяснил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов.
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