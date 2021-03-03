Как будут учиться студенты и школьники Алматы: вышло новое постановление санврача
Согласно документу в третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено:
- обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек.
- комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно с численностью детей в классах до 25 человек по заявлениям родителей, в международных школах с 1 по 7 классы включительно.
- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции).
- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;
- разрешено со второго семестра 2020-2021 учебного года проживание в общежитиях студентов первых курсов колледжей и вузов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат в общежитиях колледжей до 30%, в общежитиях вузов до 50%.
- организацию питания учащихся с 1 по 5 (в международных школах - по 7), 9, 11 (12) классы общеобразовательных школ, студентов первых курсов колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарнодезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной
мощности посадочных мест обеденного зала.
Также разрешено со второго семестра 2021 года штатное обучение для студентов первых курсов колледжей и вузов.
Постановление вступает в силу со дня подписания.