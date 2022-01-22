Как будут учиться студенты и школьники Алматы: изменено постановление
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова внесла изменения в постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно документу с 24 января определены следующие форматы обучения:
- в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);
- в общеобразовательных школах («красная» зона): начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;
- до 600 учащихся включительно - штатном формате;
- свыше 600 – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
В штатный режим также переводятся организации дополнительного образования, коррекционные центры для детей и взрослых.
В вузах и колледжах («красная» зона) занятия пройдут в комбинированном формате. Практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, а лекции - онлайн.
Допускается обучение в штатном формате школьников, подучивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
При этом, вход в спортивно-оздоровительные, фитнес, йога-центры, бани, сауны, бассейны все еще доступен только для лиц, имеющих «зеленый» статус и постоянные медицинские противопоказания к вакцинации.
Постановление вступает в силу с 22 января.
Отметим, 14 января главный санврач Алматы подписала новое постановление.
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