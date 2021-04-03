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    00:45, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Как будут учиться школьники и студенты: опубликовано постановление главного санврача Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перевод на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО, ВУЗов и учащихся общеобразовательных школ. Разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей и обучение в традиционном формате школ с контингентом до 300 учащихся с комплектацией классов до 15 человек», - говорится в постановлении.

    Также запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей.

    Разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

    Запрещена деятельность объектов общественного питания в учреждениях образования.

    Постановление вступает в силу с 3 апреля 2021 года.

    Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения. Согласно постановлению, непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля в Алматы. Метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни в Алматы, а в выходные с ограничением.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Главная Алматы Минздрав РК
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