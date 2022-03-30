Как будут учиться казахстанские школьники в четвертой четверти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут учиться школьники в четвертой четверти, рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования РК Гульмира Каримова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже послезавтра начинается четвертая четверть, она является завершающей и одной из основных четвертей, потому что она совпадает с окончанием учебного года. Продлится она восемь недель и на сегодняшний день у нас хорошая новость, потому что четвертая четверть начнется в традиционном формате. Два года наши учащиеся находились в ситуации пандемии и обучались по различным форматам – это и оффлайн-обучение, и онлайн, и смешанное обучение. Но теперь в традиционном формате, и я думаю, что этому будут рады и учителя, и наши учащиеся.

Также хотелось бы сказать, что благодаря слаженной работе Правительства и по итогам работы межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра, было принято решение о том, что возвращается кабинетная система во всех школах, отменяется социальная дистанция, отменяется масочный режим и система «Ashyq» для родителей. В целом, отменяется система «Ashyq». Конечно, это не повод для того, чтобы всецело радоваться, необходимо соблюдать те санитарно-эпидемиологические требования, которые есть на сегодняшний день – они сохраняются. В данном случае, все руководители учреждений образования должны будут соблюдать эти требования: дезинфекция, проветривание помещений и другие требования», – сказала Г. Каримова.

По ее словам, в целях восполнения знаний учащихся за прошедшие два года в условиях пандемии, как и в прошлом году с 26 марта по 17 июня будет работать «летняя школа» для учеников 1-8 классов, и 10 классов. Учащиеся 9 и 11 классов в это время будут сдавать итоговые экзамены.

Ранее сообщалось, что лучших учителей планируют направить в регионы Казахстана с низким качеством образования.