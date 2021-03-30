РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    Как будут учиться алматинские школьники в четвертой четверти

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов рассказал о формате обучения учащихся школ в четвертой четверти 2020-2021 учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в настоящее время Алматы находится в «красной» зоне, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

    «В связи с этим, в целях обеспечения оптимального режима работы школ в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции постановлением от 29 марта главного государственного санитарного врача г.Алматы было принято решение перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ с 1-го по 11-е классы, а также разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей», - сказал Жуманов.

    На сегодняшний день все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности (тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви и т.д.).

    Кайрат Жуманов напомнил, что согласно постановлениям главного санитарного врача г.Алматы в 3-й четверти учебного года учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов, а также учащиеся с 1-го по 5-е классы перешли на комбинированное обучение (70% предметов ведутся в режиме оффлайн и 30% предметов в режиме онлайн), с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований.

    В настоящее время в городе функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тыс. учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тыс. учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тыс. учащихся.


    Теги:
    Коронавирус в РК Образование Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!