Как будут учиться алматинские школьники в четвертой четверти

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов рассказал о формате обучения учащихся школ в четвертой четверти 2020-2021 учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в настоящее время Алматы находится в «красной» зоне, наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

«В связи с этим, в целях обеспечения оптимального режима работы школ в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции постановлением от 29 марта главного государственного санитарного врача г.Алматы было принято решение перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ с 1-го по 11-е классы, а также разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей», - сказал Жуманов.

На сегодняшний день все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности (тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви и т.д.).

Кайрат Жуманов напомнил, что согласно постановлениям главного санитарного врача г.Алматы в 3-й четверти учебного года учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов, а также учащиеся с 1-го по 5-е классы перешли на комбинированное обучение (70% предметов ведутся в режиме оффлайн и 30% предметов в режиме онлайн), с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время в городе функционируют 278 школ с общим контингентом более 287 тыс. учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тыс. учащихся и 71 частных с охватом свыше 17 тыс. учащихся.