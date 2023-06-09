Как будут тушить пожары в высотках Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске службы пожаротушения не имеют техники, которая позволила бы тушить возгорания в высотных домах. Специальную лестницу в город еще не доставили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин находится в Северо-Казахстанской области. На брифинге он прокомментировал ситуацию с подъемниками.

«Ожидаем поставки трех коленчатых подъемников высотой более 50 метров. Один из них будет предназначен для Петропавловска. Вчера с акимом области приняли решение об установке на пожарную автоцистерну насоса высокого давления, которая позволяет подавать мелкодисперсионную воду на верхние этажи, вплоть до 18-25-го. Подобное устройство уже испытали в Карагандинской области», - сказал Ю.Ильин.

Обратился главный спасатель страны и к жителям города с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности в собственных квартирах.

«Причиной многих пожаров является человек. Нужно соблюдать элементарные меры пожарной безопасности. В том числе не захламлять лестничные клетки, не выставлять все ненужное на балкон. Мы являлись свидетелями пожаров, которые происходили из-за брошенного сверху окурка сигареты. Скопившийся многолетний хлам на балконах становился местом очага возгорания», - добавил Ю.Ильин.

В прошлом году министр по ЧС пояснял, что лестницы не могли приобрести из-за их высокой стоимости.

Высотки же в Петропавловске продолжают строить. В городе появились и 16-ти, и 18-ти этажные дома. Пока при возникновении пожара в них вся надежда на эвакуационные мероприятия. Однако и они могут не помочь. В прошлом году спасатели сообщали, что жильцы закрывают люки и срезают аварийные лестницы на балконах, по которым можно спастись в случае пожара.