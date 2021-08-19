+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как будут субсидировать сельхозтоваропроизводителей согласно новым правилам

19 Августа 2021 10:24
Поделиться:
Как будут субсидировать сельхозтоваропроизводителей согласно новым правилам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК внесло изменения в правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Памяти Альбины Веймер: она объехала весь мир, но любила город Тараз
КФГД на 85% исполнил обязательства перед вкладчиками АО «Capital Bank Kazakhstan» Более 288 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Еңбек» Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

В целях государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием гречихи и масличных культур, увеличения загруженности перерабатывающих предприятий, занимающихся переработкой вышеуказанных культур и стабилизации цен на внутреннем рынке Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан принят приказ от 10 августа 2021 года № 236 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства».

Приказ предусматривает выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам по гречихе и масличным культурам на частичное возмещение затрат за сданную продукцию в текущем году и в четвертом квартале предыдущего года на переработку перерабатывающему предприятию либо переданных на переработку собственным перерабатывающим структурам.

Вместе с тем, в приказе предусмотрено частичное возмещение затрат семян помидора и огурца выращиваемых в защищенном грунте. При этом субсидии по элитным семенам и семенам гибридов первого поколения томатов и огурцов предназначаются для сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов) возделывающих томаты и огурцы в условиях защищенного грунта в промышленных тепличных комплексах.

Также приказом предусмотрена норма по выплате субсидий на семена, удобрения, пестициды (биоагенты) при возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном комплексе сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом), имеющим в частной собственности или на праве землепользования земли иных категорий (несельскохозяйственного назначения).

Данный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 13 августа 2021 года № 23986. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Памяти Альбины Веймер: она объехала весь мир, но любила город Тараз
КФГД на 85% исполнил обязательства перед вкладчиками АО «Capital Bank Kazakhstan»
Более 288 тысяч казахстанцев трудоустроились по программе «Еңбек»
Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
3 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
4 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
5 Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
6 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Читайте также
Акмолинские школьники начнут учебу 1 сентября в традиционном формате
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив