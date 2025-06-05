Как в Казахстане будут стимулировать внедрение водосберегающих технологий

— В реализацию поручения Президента по увеличению площади применения водосберегающих технологий на 150 тысяч гектаров ежегодно с 2024 года проводится масштабная работа по предоставлению аграриям государственной поддержки в виде субсидирования инвествложений на внедрение водосберегающих технологий, поливной воды. Увеличена доля возмещения затрат для фермеров с 50% до 80% на бурение скважин при подведении инфраструктуры, а также на приобретение и установку водосберегающих технологий. Введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от стоимости тарифа. Например, для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий увеличится с 60% до 85%, для тех, кто не применяет такие технологии, субсидирование будет снижаться с 50%-75% в 2024 году до 30%-55% к 2026 году, — сказал Берикбол Мандибаев.

Также, по его словам, по лазерному планировщику отменено требование по минимальному нормативу на одну единицу оборудования. Лазерное планирование способствует равномерному распределению воды по всей площади, что помогает избежать как затопления, так и пересыхания участков. В результате снижается объем воды, необходимый для полива, что позволяет сэкономить до 20% поливной воды, что особенно актуально для засушливых регионов. В 2024 году лазерным планировщиком выравнено порядка 58 тысяч гектаров, из них в Кызылординской области 55 тысяч гектаров рисовых полей. Данные меры позволили уже в 2024 году внедрить водосберегающие технологии на площади порядка 158 тысяч гектаров.

Спикер сообщил, что в целях комплексного решения вопросов в части внедрения водосберегающих технологий в МВРИ РК переданы функции МСХ РК в части субсидирования сельхозтоваропроизводителям стоимости услуг по подаче воды, а также части расходов при инвестиционных вложениях на внедрение водосберегающих технологий орошения. Для минимизации рисков для участников процесса субсидирования Министерством совместно с Минсельхозом принято решение сохранить действующий механизм субсидирования без изменений, через единую государственную систему субсидирования.