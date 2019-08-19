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Как будут спасать пропавших в горах альпинистов, рассказал аким Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Августа 2019, 14:31
Как будут спасать пропавших в горах альпинистов, рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В горах Кыргызстана продолжается спасательная операция. Троих военных альпинистов Министерства обороны РК доставят в базовый лагерь «Каркара», расположенный ниже пика Хан-Тенгри. Отсюда они вылетят на вертолете МИ-703 (171) Казавиаспаса через погранпереход Кегень в городе Караколе Иссыкульской области Кыргызстана. Поисковый отряд направится в лагерь туркомпании «Ak-sai travel», где были зарегистрированы пропавшие альпинисты», - сообщил аким в Instagram.

По его словам, спасатели оснащены необходимым оборудованием.

«Отмечу, это настоящие профессионалы, которые имеют опыт таких восхождений. Руководит группой Максут Жумаев», - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, альпинисты из Алматы Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин, который, к сожалению, погиб от отека легких, остались под снежным завалом на пике Победы в Кыргызстане.

Ранее аким Алматы также прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов в горах.

Минобороны РК ищет пропавших альпинистов в Кыргызстане.

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Алматы   Происшествия   Акимат   Кыргызстан  
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