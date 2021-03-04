Как будут сдерживать цены на яйца и подсолнечное масло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане собираются сдерживать цены на куриные яйца и подсолнечное масло, рассказала директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства РК Сауле Молдабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время будут заключены соглашения между крупными производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен на подсолнечное масло. Еще рассматриваются некоторые вопросы по экспорту подсолнечного масла, это в рабочем порядке мы в ближайшее время проработаем», - сказала Сауле Молдабаева, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Она также остановилась на ситуации с ростом цен на куриные яйца.

«Что касается куриных яиц, сейчас также рассматривается вопрос относительно фуражного зерна, то есть адресной доставки фуражного зерна производителям куриных яиц из фонда Продкорпорации. По яйцам также будут заключены соглашения между крупными производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен», - пояснила Сауле Молдабаева.

Спикер добавила, что предпосылок для дальнейшего удорожания цен на куриные яйца нет.