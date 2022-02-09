Как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице, рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По развитию системы ливневой канализации в рамках выделенного финансирования в размере три млрд тенге из республиканского бюджета, а также из средств местного бюджета планируется строительство магистрального ливневого коллектора от улицы 150 лет Абая до очистных сооружений в районе Коктал», - сказал Толеген Кулушев.

Также, по его словам, планируется строительство коллектора по улице Б-12 на участке от улицы Байтурсынова до Калдаякова, по улице А-86, в районе вокзала «Нурлы Жол», а также строительство очистных сооружений в поселках «Ильинка» и «Ондирис».

Ранее он сообщил, когда столичную ТЭЦ -3 полностью переведут на газ.

«По ТЭЦ-3 в отопительный сезон на 2022-2023 год планируется запуск на газу, что даст прирост тепловой мощности. Угольную часть планируем завершить в 2023 году», - проинформировал Толеген Кулушев.

Спикер также отметил, что на дополнительно запрошенные средства в целях повышения надежности теплоснабжения столицы в 2022 году планируется провести реконструкцию трех км трубопроводов.



