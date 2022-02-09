+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице

9 Февраля 2022 20:04
Поделиться:
Как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут решаться проблемы с ливневой канализацией в столице, рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице установят 7500 дворовых видеокамер «Сергек»

«По развитию системы ливневой канализации в рамках выделенного финансирования в размере три млрд тенге из республиканского бюджета, а также из средств местного бюджета планируется строительство магистрального ливневого коллектора от улицы 150 лет Абая до очистных сооружений в районе Коктал», - сказал Толеген Кулушев.

Также, по его словам, планируется строительство коллектора по улице Б-12 на участке от улицы Байтурсынова до Калдаякова, по улице А-86, в районе вокзала «Нурлы Жол», а также строительство очистных сооружений в поселках «Ильинка» и «Ондирис».

Ранее он сообщил, когда столичную ТЭЦ -3 полностью переведут на газ.

«По ТЭЦ-3 в отопительный сезон на 2022-2023 год планируется запуск на газу, что даст прирост тепловой мощности. Угольную часть планируем завершить в 2023 году», - проинформировал Толеген Кулушев.

Спикер также отметил, что на дополнительно запрошенные средства в целях повышения надежности теплоснабжения столицы в 2022 году планируется провести реконструкцию трех км трубопроводов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Маслихат  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В столице установят 7500 дворовых видеокамер «Сергек»
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
6 Сильный снег ожидается в Алматы
Читайте также
Пропавшую в Туркестанской области женщину нашли в Нур-Султане
Когда столичную ТЭЦ-3 полностью переведут на газ
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Сильный снег ожидается в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив