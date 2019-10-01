Как будут решаться проблемные вопросы дольщиков компании «Азбука жилья»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут решаться проблемные вопросы дольщиков компании «Азбука жилья», рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По «Азбуке жилья» застройщик в бегах. Очень много объектов, из них основные, где работает господин Котляров, это ЖК «Шыгыс», «Жагалау». По каждому объекту мы сейчас работаем», - сказал Алтай Кульгинов журналистам в кулуарах совещания в столичном филиале партии Nur Otan.

Градоначальник добавил, что по объектам «Азбуки жилья» очень много вопросов.

«Там очень много проблем. Первое – отсутствие проектно-сметной документации. Второе – нет финансовой модели. Третье – нужна ответственность и поддержка со стороны банка. Мы по всем вопросам работаем. В один день этот вопрос не решается. С дольщиками мы встречаемся. В целом, перед нами стоит задача – решить все проблемы долевого строительства. На это выделены деньги, и я уже озвучил вопросы качества жилья», - добавил Алтай Кульгинов.