Как будут решать проблемы с часто подтапливаемыми домами на окраинах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева на заседании общественного совета города рассказала, как будут решать проблемы с часто подтапливаемыми домами в районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Имеет место быть проблема подтопления домов в нашем районе. Особенно это касается рабочего поселка и ниже, с этой проблемой мы уже столкнулись, когда были дожди. Эту проблему мы будем решать комплексно. Поэтому в этом году проведем ремонт четырех километров арычных сетей, конкурс уже прошел. Подрядчик определен. Работу уже начали», - сказала аким района.

По ее словам, в районе также для увеличения зеленого фонда весной планируется посадка 20 тысяч деревьев. Часть деревьев уже высажена.

Кроме того, в этом году в районе будет отремонтировано 10 улиц протяженностью 18 километров. Будет построено более 8 километров сетей канализации и реконструировано 29,3 км электросетей и водоснабжения.