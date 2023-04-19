Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Как будут решать проблемы отопления в Степногорске

Автор:  
Оксана Матасова
19 Апреля 2023, 23:23
Как будут решать проблемы отопления в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как Акмолинская область завершает отопительный сезон, а также о состоянии проблемных объектов теплоснабжения в городе Степногорске, Атбасаре и Бурабайском районе рассказал на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в целом отопительный сезон по области проходит в штатном режиме и приближается к завершению. Источники тепла работают стабильно.

«В 2022 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов из областного бюджета на ремонтную кампанию и закуп топлива было выделено 11,3 млрд тенге. Был проведен масштабный ремонт котельных «Кокшетау Жылу», для использования мазутных котлоагрегатов в полный цикл увеличен выделяемый объем мазута для РК-1 с 4,5 тысяч тонн до 21 тысячи тонн», - проинформировал спикер.

Отвечая на вопрос о состоянии Степногорской ТЭЦ, Б. Абдрахманов отметил, что на проведение текущего и капитального ремонта основного оборудования ТЭЦ в 2022 году выделено более 2,4 млрд тенге, что на 37% больше чем годом ранее.

«Здесь вопрос делится на две части. Первое – состояние самого теплоисточника степногорской ТЭЦ, второе – состояние тепловых сетей, по которым передается тепловая энергия потребителям города Степногорска. По поручению Главы государства у нас с начала года был проведен ряд проверок на степногорской ТЭЦ и тепловых сетях при участии Генпрокуратуры и представителей прокуратуры Акмолинской области и города Степногорска. Состояние теплового оборудования ТЭЦ было полностью изучено, привлекались независимые эксперты. На сегодня у нас есть видение по ТЭЦ и тепловым сетям Степногорска. Вы знаете, что степногорская ТЭЦ в частной собственности. По ТЭЦ были проведены встречи с самим собственником. Есть договоренность, что он будет выделять дополнительные средства на проведение ремонта в текущем году. По предварительным данным, порядка 4 млрд тенге будет выделено только на проведение ремонтной кампании на самой степногорской ТЭЦ. Плюс порядка 1 млрд тенге дополнительно будет выделено на проведение ремонтной кампании на тепловых сетях города», - пояснил спикер.

По словам Б. Абдрахманова, были проведены предварительные обследования сетей города Степногорска и определены критические участки, которые в настоящее время занимают протяженность порядка 30 км – это те, которые требуют незамедлительного ремонта.

«Было принято решение о том, чтобы принять эти сети на баланс МИО, в коммунальную собственность для того, чтобы выделить средства из резерва Правительства и провести необходимые работы в текущем году, чтобы в следующий отопительный сезон мы могли зайти с уверенностью, что у нас не произойдет нарушений на сетях, как это было в Экибастузе», - добавил выступающий.

Также, как было отмечено, в прошлом году совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Казахстан Темир Жолы», угольными разрезами и региональными угольными операторами проработан вопрос увеличения объема поставок на область. С мая 2022 года по апрель по ЖД линии поставлено 1,2 млн тонн или 90 % от потребности.

«В тоже время, в начале отопительного сезона имелись жалобы на качество теплоснабжения п. Бурабай Бурабайского района, г.Атбасар. Для решения сложившейся ситуации в п. Бурабай и с. Окжетпес, отопление которых осуществляется от центральной котельной п.Бурабай, введенной в эксплуатацию в 2016 году, проведена работа по приобретению блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт в п.Окжетпес. Кроме этого, на уточнении областного бюджета на 2023 год выделено 100 млн тенге на реализацию проекта «Строительство тепловых сетей в поселке Окжетпес, Бурабайского района», - сказал Б. Абдрахманов и пообещал уделить в текущем году особое внимание Атбасару.

По завершении отопительного сезона, согласно поручению Главы государства, будет проводиться полный анализ технологических нарушений, состояния оборудования и тепловых сетей, степень износа. На эти цели, по словам спикера, из областного бюджета выделено порядка 300 млн тенге. Будут определяться участки, требующие ремонта, которые будут распределены по поэтапному принципу с перспективой на ближайшие 2-3 года.

Акмолинская область   Отопительный сезон   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане