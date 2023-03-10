Как будут решать проблему с освещением улиц в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о планах по передаче вопросов освещения города, технического состояния и замену ламп под контроль акимам районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Алмалинского района задала вопрос акиму относительно деятельности «Алматы Қала Жарық».

«С освещением – плохо. Неделю назад организация начала процесс работы. Они сразу выезжают и меняют лампочки на всей улице, приводят в порядок освещение. Можно ли такую практику ввести на постоянной основе? Мы хотим, чтобы бригады выезжали и за ночь меняли лампочки», - обратилась к акиму жительница города.

Глава мегаполиса напомнил, что «Алматы Қала Жарық» вернули в госсобственность в августе прошлого года.

«Во вторник я проводил совещание, связанное с обеспечением света во всем городе. Мы договорились, что кроме партнера по ГЧП с апреля будут и новые участники. Мы привлечем компании, которые разделим по районам. Также я собираюсь передать акимам районов поддержку освещения, технического состояния, замену ламп. В рамках децентрализации, которую я объявил, собираемся передать деньги акимам районов. Так будет быстрее.

В этом году будет куплено 26 специальных автомобилей для быстрого выезда дежурных бригад. Надеюсь на функционирование диспетчерской города, в которой мы будем видеть каждую светоточку. Планируем начать этот процесс со второго квартала. Думаем, что после этого жалоб с качеством освещения в городе не будет. Мы предусмотрели моменты уличного, тротуарного и скверного освещения и подсветку здания», - отметил Ерболат Досаев.