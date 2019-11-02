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Как будут решать проблему подтоплений в столице

2 Ноября 2019 21:00
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Как будут решать проблему подтоплений в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства очистных сооружений микрорайона Молодёжный с реконструкцией подводящих коллекторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

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Глава государства на совещании с активом города поручил повысить интенсивность работ по строительству ливневых канализаций. Мощность новых сооружений составит свыше 40 тысяч кубометров в сути, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций: обеспечит беспрепятственный сбор, отведение и очистку поверхностных стоков. Сейчас завершаются работы по осушению действующего пруда накопителя и начато строительство подземного очистного сооружения.

Данные очистные сооружения позволят исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспект Республики. Так как очистное сооружение предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой сооружения предусмотрено устройство сквера с благоустройством, установкой МАФов и озеленением. Строительство планируется завершить к 2021 году. На сегодня система ливневой канализации столицы состоит из 14 очистных сооружений, 3 прудов-накопителей.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Строительство,
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