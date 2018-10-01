Как будут решать проблему плохих дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в хорошем и удовлетворительном состоянии находится всего 58% дорог местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам весеннего осмотра, в неудовлетворительном состоянии остаются еще 42% североказахстанских магистралей. Это более 3 тысяч километров. На автодорогах расположены 36 мостовых сооружений, из которых 7 находятся в аварийном состоянии. На заседании депутатской фракции партии «Нұр Отан» руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Балахонцев говорил о том, что каждый год проводится капитальный ремонт 1-2 мостов. В этом году уже отремонтировали одно сооружение.

На ремонт дорог в регионе в этом году по госпрограмме «Нұрлы жол» выделили более 9 миллиардов тенге. В.Балахонцев на заседании фракции заверил, что средства освоят в полном объеме.

«В рамках программы «Нұрлы жол» продолжается реконструкция автодороги областного значения «Келлеровка-Тайынша-Чкалово». В этом году на проект выделен 1 миллиард тенге, будет реконструировано 8,65 километров дороги. На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры - средний ремонт более 270 километров дорог - выделено 8,3 млрд тенге», - сказал В. Балахонцев.

Он добавил, что при выполнении всех запланированных ремонтов, дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет на 3% больше.

Местные власти рассчитывают, что ситуация с состоянием дорог значительно изменится в ближайшие три года благодаря реализации Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. По нему предусмотрено свыше 47 миллиардов тенге на ремонт районных и областных дорог. В порядок приведут почти 1,7 тысяч километров автодорог.

Протяженность дорог в Северо-Казахстанской области составляет около 9 тысяч километров, из них 7,5 тысяч - местного значения. По протяженности автодорог регион занимает третье место в республике.