Как будут решать проблему нехватки общественных туалетов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как решается вопрос с нехваткой общественных туалетов в Алматы, рассказали в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола по развитию общественных пространств журналисты подняли вопрос нехватки общественных туалетов.

«Я, наверное, по своей части отвечу, по поводу парковых территорий. Сейчас основной упор делаем на то, чтобы построить инфраструктуру и чтобы она была в антивандальном формате. Что касается других общественных пространств, то наши коллеги из управления туризма, разработали проект по установке более 20 общественных туалетов, именно в точках притяжения для туристов и жителей города. Они устанавливают сейчас модульные санитарные узлы», - ответила руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская.

Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов заявил, что туалеты устанавливаются в тех местах, где это необходимо, поскольку не на всех улицах это возможно.

«Мы изучали практику Европейских, Азиатских государств. Они это решают через установления требований о том, что если на первых этажах есть малый и средний бизнес, то там туалеты становятся доступными для всех. Это нормальная мировая практика. Все-таки это визуальный шум, если в каком-то пространстве или на площади, на открытом месте будут стоять туалеты, то это не очень эстетично и красиво», - отметил он.

По его словам, в ТРЦ и на первых этажах кафе, ресторанов туалеты должны быть доступны. Данный вопрос находится на постоянном контроле. Точки общественных туалетов определены акиматом.

Он также добавил, что планируется восстановить туалет на площади Республики.

Наталья Ливинская ответила на жалобы жителей, касательно закрытых туалетов.

«Если честно глобальный вопрос. Никто не погружается в юридическую и финансовую части. Из госбюджета не выделяются деньги на содержание туалетов, а для того, чтобы они работали у нас есть компании, которые их обслуживают. Да, зачастую бабушки, жители жалуются на платность, что деньги тратятся лишь на бумаги, химические средства, но они не учитывают уборку вокруг туалета, зарплаты сотрудников. К нам много жалоб поступают по туалету в парке Первого Президента, но эта территория обслуживалась частниками. Мы как государство сейчас уже подключаемся в помощь для того, чтобы работал туалет», - отметила руководитель УЗЭ.

По ее словам, туалеты закрываются на ночь в целях обеспечения защиты от уничтожения, акта вандализма.