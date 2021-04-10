Как будут решать экологические проблемы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области действует Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем, рассчитанная до 2025-го года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ включает 15 мероприятий по семи направлениям. В частности, сокращение эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, развитие зеленого пояса, управление отходами, регулирование водных ресурсов, радиоактивные загрязнения, недропользование и мониторинг за состояние окружающей среды.

Особый интерес представляют мероприятия по защите окружающей среды от радиоактивных загрязнений. Согласно Дорожной карте, на 2021-2023 годы запланирована консервация рудников урановых месторождений в районах им. Г. Мусрепова и Айыртауском. В каждом из районов расположены по три отработанных месторождения. Ранее мы рассказывали о том, что рудники открыты, местные жители разбирают ограждения, проблема не решается годами. В Дорожной карте предусмотрено восстановление ограждений и защитных покрытий.

По некоторым направлениям работу уже начали. Чтобы сократить эмиссию загрязняющих веществ в атмосферу, в регионе устанавливают котлы, работающие на биомассе. Уже установили 19 из 50 запланированных. АО «Севказэнерго» завершило ремонт золоулавливающих установок.

Одно из мероприятий Дорожной карты - поэтапное увеличение площади воспроизводства лесов и лесоразведения. В прошлом году высадили на площади 762 га. В 2021 году площадь лесов планируют увеличить на 800 га.

«Мусорную» проблему региона намерены решать за счет строительства полигонов в девяти районах области. Во всех райцентрах наладят раздельный сбор мусора. По информации пресс-службы департамента экологии, на строительство 8 полигонов ТБО в районных центрах и крупных населенных пунктах Акжарского, Аккайынского, М. Жумабаева, им. Г.Мусрепова, Кызылжарского, Тайыншинского, Тимирязевского, Уалихановского районов разработали ПСД. На полигонах планируют установить мусоросортировочные линии и наладить первичную переработку. В этом году планируют получить соответствующие заключения экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду. Стоимость реализации проектов - 7,6 млрд тенге.