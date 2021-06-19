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Как будут развивать туризм в Туркестанской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Июня 2021, 17:13
Как будут развивать туризм в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о том, как будут развивать туризм в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все объекты внутреннего туризма - частные. Цены курируются по рыночному принципу. Единственный путь по снижению цен – конкуренция. Нам надо увеличивать бизнесменов, предпринимателей, которые занимаются туризмом. Есть очень хороший опыт Узбекистана. Они сделали так, что в каждом кишлаке создается программа. Жители свой дом превращают в малую гостиницу, придают ему цивилизованный вид. Со всеми удобствами делают, обслуживают гостей. Им дается беспроцентный кредит и много других льгот», - отметил аким области.

По словам Умирзака Шукеева он попросил вице-премьер-министра Узбекистана поделиться этим опытом.

«Наши люди скоро поедут туда. Я думаю, что этот опыт достоин того, чтобы распространить его в нашей области, особенно в тех местах, где позволяет природа», - добавил аким Туркестанской области.

Ранее аким области Умирзак Шукеев заявил, что до 2025 года планируется довести туризм в Туркестане до 2,5 млн посещаемостей.


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