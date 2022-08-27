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Как будут развивать сахарную отрасль в Казахстане
27 Августа 2022 11:03

Как будут развивать сахарную отрасль в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принятые ограничительные меры на экспорт сахара основными странами-экспортерами привели к ажиотажу на внутреннем рынке. Об этом заявил на заседании Правительства вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании проведенного анализа посевных площадей, урожайности, необходимого объема сырья в привязке к имеющимся мощностям и планам по расширению сахарных заводов определены индикаторы отрасли до 2026 года, которые направлены на наращивание собственного производства», - сказал Абулхаир Тамабек.

Вице-министр добавил, что необходимые площади с учетом севооборота для производства сахара в объеме 250 тыс. тонн, а также планируемые мероприятия по расширению посевных площадей согласованы с акиматами областей.

В соответствии с поручением Главы государства разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, который включает четыре основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.

«Комплексным планом предусмотрено увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода», - пояснил Абулхаир Тамабек.

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