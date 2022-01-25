Как будут развивать Атыраускую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил об актуализированном комплексном плане социально-экономического развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках плана предусмотрено создание индустриальной зоны площадью 400 га, строительство завода по производству терефталевой кислоты и оптово-распределительного центра. По развитию сельского хозяйства планируется строительство шесть теплиц, пять откормплощадок, три птицефабрики, семь прудовых хозяйств для выращивания рыб, цехов по переработке молока и другие», - рассказал во время заседания Правительства Алибек Куантыров.

По словам министра, в целях повышения качества жизни населения будут реализованы проекты по строительству 228,1 км электросетей в 10 селах, ремонт и реконструкция 640 км автодорог, обеспечению 13 населенных пунктов газоснабжением и водоснабжением, строительство 6 скважин и магистрального водопровода «Тайсойган-Миялы» и другие.

«В сфере здравоохранения предусмотрено строительство двух поликлиник и центра психического здоровья, девяти объектов первичной медико-санитарной помощи и реабилитационного центра. В целях ликвидации трехсменных и аварийных школ и уменьшения дефицита ученических мест будет построено 48 школ», - проинформировал Алибек Куантыров.

Министр также отметил, что будут проведены работы по берегоукреплению реки Жайык, капитальному ремонту защитных дамб.

«По итогам реализации плана к 2025 году ожидается, что объем промышленности увеличится на 35% , будет обеспечен 100%-й охват населения водоснабжением, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%, ввод в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья», - добавил глава МНЭ.

Напомним, что в рамках поручения Главы государства разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы.