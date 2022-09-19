Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Как будут рассчитывать тарифы по страхованию профответственности медработников в Казахстане
19 Сентября 2022, 11:30

Как будут рассчитывать тарифы по страхованию профответственности медработников в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о предлагаемой модели расчета тарифных ставок по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для расчета тарифных ставок по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников проведен анализ количества страховых объектов, частота и тяжесть страховых событий, изучен опыт страхования профессиональной ответственности медицинских работников, проведены актуальные расчеты по определению суммы страховой премии по 6 профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал», - сказала Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

По ее словам, профили специальностей подразделены на группы, к каждой группе отнесены специальности согласно вероятности наступления страхового случая (риски).

С учетом вероятности наступления страхового случая рассчитаны минимальные, базовые и максимальные страховые взносы в разрезе специальностей врачей и среднего медицинского персонала.

«Таким образом, при страховании профессиональной ответственности медицинских работников на основе средних тарифных ставок по специальностям бюджет в целом для всего здравоохранения при применении базовой тарифной ставки составляет 11,6 млрд тенге, при минимальной тарифной ставке бюджет - 4,7 млрд тенге. Прогнозируемый бюджет из расчета на одну медицинскую организация для ПМСП в среднем составит около 3 млн тенге, для стационаров около - 6 млн тенге в год», - добавила министр.

Новости по теме
Директором республиканского центра реабилитации «Бурабай» назначена Саягуль Каиргельдина
Более 5 тысяч студентов из Индии обучается в казахстанских вузах
Минздрав увеличивает закуп препаратов для лечения редких заболеваний
Читайте также
Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов
Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
Директором республиканского центра реабилитации «Бурабай» назначена Саягуль Каиргельдина
36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Алматинцы продолжают вакцинироваться от коронавируса
Случаи менингококковой инфекции и лямблиоза выявлены в Алматы
Какие опасные заболевания переносят крысы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив