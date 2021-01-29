Как будут работать салоны красоты и фитнес-центры в Алматы с 1 февраля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут работать салоны красоты и фитнес-центры с 1 февраля в Алматы, в прямом эфире на телеканале Atameken Business рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«График салонов красоты, согласно постановлению санврача, не изменился. Усилена работа дезинфекции. Также деятельность фитнесс-центров продолжается. Этот момент как раз оговорен постановлением главного санитарного врача Казахстана. Фитнесс-центры не работают только в воскресенье», - уточнил Жандарбек Бекшин.

Он также пояснил, что деятельность кружков рисования, йоги, танцев для детей и взрослых будет ограничиваться, поскольку занятия проводятся в закрытых помещениях.

Помимо этого, по-прежнему запрет действует на работы караоке, бильярдных. По субботам и воскресеньям также закрыты сауны и спа-центров.

Отметим, согласно новому постановлению с 1 февраля в Алматы ТРЦ, торговые дома и торговые сети будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни, а в субботу и воскресенье закрываются.

Также запрещена деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

C 1 февраля закроются кинотеатры в Алматы. Причину озвучил Жандарбек Бекшин. Он также заявил, что 40% алматинцев заражаются коронавирусом в общественных местах: кафе, ночные клубы, рестораны и ТРЦ.

Кроме того, санврач пояснил, будут ли в Алматы установлены блокпосты на въезде и выезде из/в город в связи с ограничительными мерами и будут ли работать метро и ездить автобусы в выходные дни.