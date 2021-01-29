Как будут работать салоны красоты и фитнес-центры в Алматы с 1 февраля
«График салонов красоты, согласно постановлению санврача, не изменился. Усилена работа дезинфекции. Также деятельность фитнесс-центров продолжается. Этот момент как раз оговорен постановлением главного санитарного врача Казахстана. Фитнесс-центры не работают только в воскресенье», - уточнил Жандарбек Бекшин.
Он также пояснил, что деятельность кружков рисования, йоги, танцев для детей и взрослых будет ограничиваться, поскольку занятия проводятся в закрытых помещениях.
Помимо этого, по-прежнему запрет действует на работы караоке, бильярдных. По субботам и воскресеньям также закрыты сауны и спа-центров.
Отметим, согласно новому постановлению с 1 февраля в Алматы ТРЦ, торговые дома и торговые сети будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни, а в субботу и воскресенье закрываются.
Также запрещена деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).
C 1 февраля закроются кинотеатры в Алматы. Причину озвучил Жандарбек Бекшин. Он также заявил, что 40% алматинцев заражаются коронавирусом в общественных местах: кафе, ночные клубы, рестораны и ТРЦ.
Кроме того, санврач пояснил, будут ли в Алматы установлены блокпосты на въезде и выезде из/в город в связи с ограничительными мерами и будут ли работать метро и ездить автобусы в выходные дни.