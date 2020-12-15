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Как будут работать на этой неделе организации образования

Автор:  
Гульмира Байзакова
15 Декабря 2020, 17:20
Как будут работать на этой неделе организации образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать на этой неделе образовательные организации, рассказали в Министерстве образования и науки РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Образовательные организации, работающие пять дней в неделю, отдыхают 16, 17, 18 и 19 декабря. 18 декабря как рабочий день переносится на 20 декабря (воскресенье)», - говорится в Telegram-канале Министерства образования и науки РК.
«Организации образования, работающие шесть дней в неделю, отдыхают 16, 17 и 18 декабря. Решение о переносе работы с 18 декабря на 20 декабря может быть принято каждой организацией образования совместно с родительским комитетом», - добавили в министерстве.
Телевизионные уроки за пятницу будут транслироваться 20 декабря.


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