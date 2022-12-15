Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

15 Декабря 2022, 12:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и СпецЦОНы Казахстана не будут работать 16 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

«В связи с тем, что 17 и 18 декабря выпадают на выходные дни, они также не будут работать. При этом отметим, что дежурные ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в субботу 17 декабря с 9:00 до 13:00. С понедельника 19 декабря Госкорпорация будет работать по обычному графику», - говорится в сообщении.

В будние дни ЦОНы и СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.