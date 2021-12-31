Как будут работать автобусы и метро на выходных в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будет работать общественный транспорт в праздничные выходные в Алматы, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с празднованием Нового года, 1 января 2022 года с 06:00 до 09:00 часов утра выход общественного транспорта будет осуществляться с 50% выходом от планового выхода праздничного дня, а с 9 утра того же дня - работа будет продолжена в обычном режиме по графику праздничного дня. 2, 3, 4 января 2022 года выход будет осуществляться согласно графика праздничного дня (выход снижается исходя из пассажиропотока. Максимум на 20%)», - сообщили в управлении городской мобильности.

Также сообщается, что метро будет ездить до 00:00 часов, а два ночных автобуса (маршрут №3) будут курсировать с интервалом 47 минут.

Отметим, вчера в Алматы состоялся технический запуск двух новых станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Готовность на данный момент составляет более 96%. Пассажирское движение планируется открыть уже в первом квартале 2022 года.