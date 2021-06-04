Как будут проверять детей по Ashyq при входе в объекты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крытые детские развлекательные центры, которые долгое время находились под запретом, включили в проект Ashyq. О том, как детей будут запускать в объекты, ответил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно мобильное приложение Ashyq используется только совершеннолетними гражданами РК.

«Дети не должны регистрировать приложение, скачивать его. В стандартном порядке сканированию подлежат родители детей. Дети не подлежат регистрации, но вместе с тем у детей с рождения имеется индивидуальный идентификационный номер, который присваивается им. В ближайшее время планируем, что по нему тоже будет производиться скан через функцию «охранник», - ответил спикер в ходе брифинга в РСК.

Он отметил, что сейчас Алматы находится в «желтой» зоне, и детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 квадратных метров смогут работать при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек.

«Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 1000 до 3000 квадратных метров - при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека, но не более 100 человек», - добавил Айтуар Кошмамбетов.

Спикер напомнил, что в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер, будут приняты меры административного воздействия.

По состоянию на 3 июня по всему Казахстану уже 8 520 субъектов бизнеса участвуют в проекте «Ashyq», по состоянию на 27 апреля число участников было всего 1 658.