Как будут проходить выпускные и последний звонок в школах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будут проходить выпускные и последний звонок в школах Алматы, рассказал заместитель руководителя управления образования города Кайрат Жуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«25 мая прозвучит последний звонок, в текущем году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе, управлением образования было рекомендовано организациям образования провести последний звонок в режиме онлайн, но при этом отметим, что с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил по принципу «один класс - одна линейка» (для и 11 классов), проведение последнего звонка в организациях образования не запрещено», - сказал он в ходе брифинга в РСК.
Он также добавил, что выпускные планируются провести с 12 по 14 июня согласно приказу Министерства образования.
«Ближе к этой дате управление образование также даст свои рекомендации по проведению выпускных и вручении аттестатов», - сказал спикер.
По его словам, в Алматы на протяжении многих лет практикуется вручение аттестатов в дневное время на территории школ без помпезных, выездные мероприятии.
Ранее в Минобразования озвучили формат проведения выпускных вечеров для 11-х классов.
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