Как будут праздновать День Победы в Алматы

Какие мероприятия пройдут в честь Дня Победы в Алматы рассказали в акимате города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, 9 мая в 09:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится официальное открытие церемонии возложения цветов возле Мемориала Славы на Вечный огонь с участием ветеранов ВОВ.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, состоится на площади парка 28 гвардейцев-панфиловцев в 10:00. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и песни послевоенных лет.

В городе будет организована церемония возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б.Момышулы, мемориальной доске Т.Бигельдинова, Р.Кошкарбаева, памятникам А.Молдагуловой и М.Маметовой, С.Нурмагамбетова, бюсту С.Луганского, мемориалам «Вечная память сынам Отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину». Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественные деятели, военнослужащие и другие.

В школах и колледжах пройдут тематические «Уроки мужества» с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск. В онлайн-формате на специальной платформе состоится акция-марш «Ер есімі – ел есінде» («Батырларға тағзым»).

Также аким Алматы, его заместители и районные акимы поздравят участников, инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции «Ардагерлерге тағзым».

Торжественные мероприятия ко Дню Победы состоятся во всех районах города: