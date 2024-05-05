Как будут праздновать День Победы в Алматы
Какие мероприятия пройдут в честь Дня Победы в Алматы рассказали в акимате города, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным акимата, 9 мая в 09:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится официальное открытие церемонии возложения цветов возле Мемориала Славы на Вечный огонь с участием ветеранов ВОВ.
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, состоится на площади парка 28 гвардейцев-панфиловцев в 10:00. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и песни послевоенных лет.
В городе будет организована церемония возложения цветов к мемориальным доскам, монументам и памятникам героев войны: к монументу Б.Момышулы, мемориальной доске Т.Бигельдинова, Р.Кошкарбаева, памятникам А.Молдагуловой и М.Маметовой, С.Нурмагамбетова, бюсту С.Луганского, мемориалам «Вечная память сынам Отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину». Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, общественные деятели, военнослужащие и другие.
В школах и колледжах пройдут тематические «Уроки мужества» с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск. В онлайн-формате на специальной платформе состоится акция-марш «Ер есімі – ел есінде» («Батырларға тағзым»).
Также аким Алматы, его заместители и районные акимы поздравят участников, инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции «Ардагерлерге тағзым».
Торжественные мероприятия ко Дню Победы состоятся во всех районах города:
- Алатауский район: 7 мая в 11:00 состоится возложение цветов к памятнику «Ер есімі – Ел есінде» перед акиматом Алатауского района. В 12:00 – концертная программа на территории Атлетической деревни с участием звезд эстрады и творческих коллективов. Также пройдет выставка рисунков и рукоделия. 8 мая пройдут праздничные мероприятия в учреждениях образования и поздравление ветеранов на дому с вручением праздничных корзин.
- Алмалинский район: 9 мая в 12:00 на Арбате пройдет концертная программа. С 6 по 8 мая запланировано поздравление участников ВОВ с оркестром на дому.
- Медеуский район: 8 мая с 09:00 планируется выход мобильного музыкального оркестра с участием Пограничной Академии КНБ РК к ветеранам ВОВ, проживающим в Медеуском районе. 9 мая в 12:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев планируется праздничная концертная программа с участием творческих коллективов района.
- Ауэзовский район: 9 мая в 11:00 в парке отдыха Family Park пройдет праздничный концерт.
- Жетысуский район: 9 мая в 11:00 в парке Гульдер будет организована концертная программа для ветеранов тыла, пенсионеров, жителей района, там же развернется полевая кухня.
- Наурызбайский район: 8 мая в 09:30 по адресу: Жандосова, 2 будет организована церемония возложения цветов к памятнику ветеранов Великой Отечественной войны. В 11:00 перед домом героя Великой Отечественной войны 98-летнего Подкользина Леонида Никитича будет организовано поздравительное мероприятие с участием акима района, офицерами управления Пограничной службы и военным оркестром военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. 9 мая в 11:00 в амфитеатре микрорайона Шугыла, 347 состоится концертная программа, будет организована полевая кухня. Также пройдет военный рукопашный бой, выставка вооружений, книг и рисунков.
- Турксибский район: 6 мая пройдет церемония возложения цветов к стеллам и мемориалам района - мемориал Славы, Победы Советского народа в ВОВ, мемориал Победы на северном кладбище, стелла в сквере ветеранов-афганцев, памятник выпускникам, павшим на фронтах войны, мемориал Славы памяти погибших летчиков. Поздравление с вручением корзин ветеранам ВОВ на дому. 9 мая в 10:00 в парке им. С.Сейфуллина состоится концерт с участием художественных коллективов, театрализованное представление курсантов Военного института сухопутных войск, военнослужащих десантно-штурмовых войск, коллективов ДШ № 6, № 7, ДК Аэропорта, хора ветеранов «Ұлы дала әуендері» и гостей.
- Бостандыкский район: 9 мая в 11:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города в Парке Первого Президента РК.