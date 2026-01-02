Как будут отдыхать казахстанцы в 2026 году

В 2026 году множество праздников выпадает на выходные дни, поэтому будет много переносов. Так, казахстанцы отдохнут:

1-2 января - Новый год;

8 марта - Международный женский день (с воскресенья 8 марта переносится на понедельник 9 марта);

21-23 марта - Наурыз мейрамы (с субботы и воскресенья 21, 22 марта переносится на вторник и среду 24, 25 марта);

1 мая - Праздник единства народа Казахстана;

7 мая - День защитника Отечества;

9 мая - День Победы (с субботы 9 мая переносится на понедельник 11 мая);

6 июля - День столицы;

30 августа - День Конституции РК (с воскресенья 30 августа переносится на понедельник 31 августа);

25 октября - День Республики (с воскресенья 25 октября переносится на понедельник 26 октября);

16 декабря - День независимости.

Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями (без переносов).

В 2026 году первый день Курбан-айта приходится на 27 мая.