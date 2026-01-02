РУ
    15:15, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Как будут отдыхать казахстанцы в 2026 году

    Календарь праздничных и выходных дней в Казахстане в 2026 году опубликовали на портале электронного правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform

    В 2026 году множество праздников выпадает на выходные дни, поэтому будет много переносов. Так, казахстанцы отдохнут:

    1-2 января - Новый год;

    8 марта - Международный женский день (с воскресенья 8 марта переносится на понедельник 9 марта);

    21-23 марта - Наурыз мейрамы (с субботы и воскресенья 21, 22 марта переносится на вторник и среду 24, 25 марта);

    1 мая - Праздник единства народа Казахстана;

    7 мая - День защитника Отечества;

    9 мая - День Победы (с субботы 9 мая переносится на понедельник 11 мая);

    6 июля - День столицы;

    30 августа - День Конституции РК (с воскресенья 30 августа переносится на понедельник 31 августа);

    25 октября - День Республики (с воскресенья 25 октября переносится на понедельник 26 октября);

    16 декабря - День независимости.

    Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями (без переносов).

    В 2026 году первый день Курбан-айта приходится на 27 мая.

     

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
