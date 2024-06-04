Как будут отдыхать казахстанские школьники в новом учебном году

Согласно информации Министерства просвещения РК, учебный год продлится 34 недели. Учебный год в Казахстане завершится традиционно 25 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе приказа указано, что первая четверть будет включать восемь учебных недель, а осенние каникулы продлятся семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).

Во второй четверти тоже будет восемь учебных недель, а зимние каникулы продлятся 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).

В третьей четверти будет 10 учебных недель, а весенние каникулы продлятся 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). Помимо этого, в первых классах дополнительные каникулы пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года включительно.

Четвертая четверть состоит из восьми учебных недель.

Выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов – с 30 мая по 12 июня.

Проект приказа Министерства просвещения РК опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 18 июня 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что двум школам в Казахстане присвоят статус международных.





