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    10:23, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Как будут отдыхать казахстанские школьники в новом учебном году

    школа, класс
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Согласно информации Министерства просвещения РК, учебный год продлится 34 недели. Учебный год в Казахстане завершится традиционно 25 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В документе приказа указано, что первая четверть будет включать восемь учебных недель, а осенние каникулы продлятся семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).

    Во второй четверти тоже будет восемь учебных недель, а зимние каникулы продлятся 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).

    В третьей четверти будет 10 учебных недель, а весенние каникулы продлятся 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). Помимо этого, в первых классах дополнительные каникулы пройдут с 3 по 9 февраля 2025 года включительно. 

    Четвертая четверть состоит из восьми учебных недель.

    Выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов – с 30 мая по 12 июня.

    Проект приказа Министерства просвещения РК опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 18 июня 2024 года.

    Ранее сообщалось о том, что двум школам в Казахстане присвоят статус международных.


    Теги:
    Каникулы Минпросвещения РК Дети Образование школа
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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